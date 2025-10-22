Er gaat in Groot-Brittannië nauwelijks een dag voorbij de laatste weken of de Beckhams komen niet voorbij. Eerst stond ex-topvoetballer David Beckham centraal vanwege zijn eigen realityserie, maar nu staat zijn wereldberoemde vrouw (en ex-Spice Girl) Victoria in de schijnwerpers. Nu onthult ze een pijnlijke 'walk of shame' van haar man.

David Beckham heeft ooit een training van zijn club Manchester United overgeslagen omdat zijn voeten onder de blaren zaten na een zogenoemde Walk of Shame die ochtend. Dat vertelt zijn vrouw Victoria woensdag in een nieuwe aflevering van de podcast Call Her Daddy. Als iemand ergens ongepland blijft slapen en de volgende ochtend weer in de kleren van de vorige avond terug naar huis moet lopen, wordt dat een Walk of Shame genoemd.

'Ik smokkelde hem mijn hotelkamer binnen'

"Ik weet nog dat ik op tournee was en ik hem na een show in Manchester in mijn hotelkamer naar binnen smokkelde", vertelt de zangeres over haar tijd bij de Spice Girls. "De volgende ochtend moest David letterlijk uit het raam springen en de Walk of Shame lopen. Hij moest toen de training overslaan vanwege de blaren op zijn voeten, omdat hij een Walk of Shame moest lopen in zijn kleren en schoenen van de avond ervoor."

Allebei een realityserie en documentaire

Victoria leerde David in 1997 kennen nadat ze een wedstrijd van hem had bijgewoond. Het stel trouwde in 1999 en heeft samen vier kinderen. Onlangs verscheen op Netflix de documentaire Victoria Beckham, waarin de vrouw van de voormalig topvoetballer vertelt over haar leven. In 2023 ging bij de streamingdienst de serie Beckham, over David zelf, in première.

Beroemd koppel

De Beckhams zijn een wereldberoemd koppel en een graag gezien stel in Groot-Brittannië. Victoria is het bekendste lid van de girl band Spice Girls, die wereldwijd tientallen hits produceerde. David is een ex-topvoetballer van Manchester United, Real Madrid, PSG en de Engelse nationale ploeg. Hij stond bekend als vrije trappenspecialist en veroverde de harten van miljoenen vrouwen met zijn looks als 'bad boy'. Beckham speelde 115 duels voor Engeland, waarin hij 17 keer scoorde. De middenvelder speelde in clubverband liefst 523 keer, met 97 goals op zijn naam.