Victoria Beckham heeft in een openhartig interview een aantal onthullingen gedaan over haar man David Beckham. Zo onthult de Spice Girl onder andere dat de oud-voetballer een overmatig snurkprobleem heeft.

Victoria en David Beckham zijn al jaren getrouwd en al lange tijd gewend aan een leven in de spotlights. De twee leven een fijn leven, maar het blijkt niet altijd rozengeur en maneschijn te zijn bij het showbizzkoppel. Victoria heeft af en toe een mindere nachtrust en dat komt door haar echtgenoot.

In gesprek met The Sun vertelt Victoria over het probleem van haar man. "Ik draag oordoppen en laat me je vertellen, dat doe ik echt niet voor de lol. Het is niet dat ik er knap uit wil zien in bed. Hij ziet er misschien wel goed uit in bed, maar breaking news, zelfs mijn man snurkt in bed. Ik moet die oordoppen echt dragen." De 51-jarige Victoria werd vroeger bekend door haar lidmaatschap in de bekende meidengroep The Spice Girls.

Documentaire

Na de succesvolle documentaire over haar man David Beckham, komt Victoria binnenkort ook met een eigen documentaireserie op Netflix. Daarin geeft ze ook alvast een inkijkje in wat de Beckham's doen als ze vrije tijd hebben. "Wij kijken niet heel veel televisie. We kijken wel wat series, zoals Tulsa King die we bijvoorbeeld laatst hebben gezien. We luisteren allebei heel veel podcasts, dat vinden we erg leuk. Ik lees ook een hoop thrillers in bed, dus David kan beter met zijn ogen open slapen", grapt de bekende vrouw van de oud-voetballer.

Familieruzie

In de documentaire zal ook de familieruzie tussen Victoria, David en hun oudste zoon Brooklyn. De ouders van Brooklyn zouden geen groot fan zijn van Nicola Peltz, de vrouw van de zoon. Zo zouden Victoria en David niet uitgenodigd zijn op de bruiloft van Brooklyn en de oudste zoon van het showbizzkoppel was ook niet uitgenodigd bij het recente verjaardagsfeest van zijn ouders. Het is niet bekend of Brooklyn ook een rol in de nieuwe documentaire van zijn moeder zal hebben.