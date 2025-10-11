Voormalig Engels international David Beckham schitterde op het veld, maar is ook na zijn carrière als topvoetballer bijzonder succesvol. De wereldberoemde Brit bouwde aan een indrukwekkend imperium waar hij steenrijk van werd.

Beckham is een opvallend figuur. Dat was hij al als speler, en dat leverde hem vaak kritiek op. Dit ondanks zijn 115 interlands voor Engeland (17 goals), zijn status als Manchester United-legende en een carrière waarin hij onder meer Real Madrid en AC Milan vertegenwoordigde.

Roddelpers

Als speler was Beckham al een vaste gast in de roddelpers. Als er nog meer redenen nodig waren: hij was ook de vriend – en later echtgenoot – van Posh Spice Victoria Adams, van de beroemdste meidenband uit de jaren 90, de Spice Girls.

Maar naast dit alles, en het feit dat hij een van de eerste voetballers was die een universele mediaster werd, bouwde David Beckham buiten het veld een zeer divers imperium op. Dit varieert van mode tot wellnessproducten met CBD (een cannabisderivaat) en zelfs e-sports, naast vele andere zaken. Hij werd een merk, ver voorbij zijn status als voetballer.

En dat leverde hem een gigantische zak met geld op. Terwijl Forbes aan het einde van zijn carrière schatte dat Beckhams vermogen, opgebouwd in 22 jaar topvoetbal, 47 miljoen euro bedroeg, ligt dat bedrag nu, volgens de krant Marca, rond de 390 miljoen.

Dezelfde krant, die gegevens van Sportico citeert, plaatst de voormalige Engelse international in de top-10 van bestbetaalde sporters aller tijden. De achtste plaats op een lijst aangevoerd door Michael Jordan, met Cristiano Ronaldo op de derde plek (vlak achter golfer Tiger Woods), is veel meer te danken aan sponsoring, portretrechten en investeringen gedurende zijn carrière dan aan zijn salarissen als speler, hoewel die uiteraard ook een belangrijke rol speelden.

Visionair tijdens zijn spelerscarrière

Een van de stappen die de Marca-reportage benadrukt voor het succes van David Beckhams, is die hij in 2007 zette door van Real Madrid naar LA Galaxy te verkassen. Deze stap zorgt ervoor dat hij vandaag de dag nog steeds verbonden is met het mondiale voetbal, nu als eigenaar van Inter Miami, met Lionel Messi als belangrijkste speler.

Bij zijn komst naar de MLS, om te tekenen voor LA Galaxy na vier seizoenen bij Real Madrid, had Beckham een clausule in zijn contract die het gewicht van de transfer rechtvaardigde. Deze werd destijds aangekondigd als een van de belangrijkste stappen om het 'soccer' in de VS een boost te geven.

Door te tekenen bij het destijds meest extravagante Amerikaanse team, kreeg Beckham een optie om een MLS-franchise te kopen voor 25 miljoen dollar, met vijf jaar de tijd om dit recht uit te oefenen.

217 miljoen

En aangezien hij naast zijn salaris van 5,5 miljoen euro ook een percentage ontving van alle verkochte MLS-tickets dankzij zijn aanwezigheid, plus voordelen uit commerciële overeenkomsten die vanaf dat moment werden gesloten, was die 25 miljoen kinderspel. De clausules leverden hem naar verluidt immers maar liefst 217 miljoen op.

En zo legde hij in 2018, samen met de multimiljonair Amerikaanse broers Jose en Jorge Mas, de basis voor Inter Miami, dat twee jaar later debuteerde in de competitie en nu Messi in de selectie heeft.

Vijf jaar later, en ondanks de nog beperkte populariteit van voetbal in de VS, wordt de club van Beckham al gewaardeerd op 1 miljard, wat hen op de 16e plaats zet in de ranglijst van clubs met de hoogste marktwaarde, volgens Sportico.

In de top 100

Op het gebied van onroerend goed bezit David Beckham ook een vermogen van 130 miljoen euro, met luxe eigendommen in Londen, Miami, Los Angeles, in de Burj Khalifa (het hoogste gebouw ter wereld in Dubai), en aan de Côte d'Azur. Het oneindige imperium omvat ook sportwagens van diverse merken en kunstobjecten ter waarde van meer dan 40 miljoen euro, volgens experts. Dit alles leidde ertoe dat het tijdschrift Time de voormalige speler in de top-100 van meest invloedrijke filantropen ter wereld plaatste.