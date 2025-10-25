Victoria Beckham is wereldberoemd. Dat komt niet alleen door haar relatie met voetballegende David Beckham, maar ook door haar carrière als Spice Girl en in de mode-industrie. Daar viel ze echter volledig door de mand.

Victoria werd namelijk op heterdaad betrapt door een icoon in de modewereld. Ze werd ooit gespot met David aan haar zijde en een tas van Louis Vuitton om haar arm. Tenminste, zo leek het. Nu vertelt de 51-jarige de waarheid.

In een podcast laat ze de foto zien waar het om gaat. Victoria loopt met haar man over straat. "Hier zijn we geloof ik aan het winkelen in Bond Street", vertelt ze in de podcast Call Her Daddy. "Maar dit is geen echte Louis Vuitton-tas."

'Hartstikke vals'

Hoewel veel mensen het neppe exemplaar niet van het origineel wisten te onderscheiden, werd de ex-Spice Girl toch op heterdaad betrapt. "Marc Jacobs was destijds de creative director van het merk. Hij nam contact met me op toen hij de foto zag."

"Hij zei: 'Ik stuur een echte naar je op, want dit is hartstikke vals.'" De presentatrice van de podcast kan niet geloven dat Beckham met zo'n neppe tas rondliep. Ze verdiende in die tijd al miljoenen als zangeres. Victoria grapt vervolgens over haar bijnaam bij de Spice Girls. "Ik ben toch niet zo posh als iedereen denkt."

Beroemd koppel

Victoria leerde David in 1997 kennen nadat ze een wedstrijd van hem had bijgewoond. Het stel trouwde in 1999 en heeft samen vier kinderen. Onlangs verscheen op Netflix de documentaire Victoria Beckham, waarin de vrouw van de voormalig topvoetballer vertelt over haar leven. In 2023 ging bij de streamingdienst de serie Beckham, over David zelf, in première.

De Beckhams zijn een wereldberoemd koppel en een graag gezien stel in Groot-Brittannië. Victoria was lid van de girlband Spice Girls, die wereldwijd tientallen hits produceerde. David is een ex-topvoetballer van Manchester United, Real Madrid, PSG en de Engelse nationale ploeg. Hij stond bekend als vrije trappenspecialist en veroverde de harten van miljoenen vrouwen met zijn looks als 'bad boy'. Beckham speelde 115 duels voor Engeland, waarin hij 17 keer scoorde. De middenvelder speelde in clubverband liefst 523 keer, met 97 goals op zijn naam.