De Italiaanse topzwemsters Benedetta Pilato en Chiara Tarantino zijn voor negentig dagen geschorst. Dat meldt de internationale zwembond FIN. De reden van de schorsing is op zijn minst zeer merkwaardig.

De 20-jarige Pilato is een voormalig wereldrecordhoudster op de 50 meter schoolslag, waarop ze op de WK in Singapore begin augustus nog een bronzen medaille veroverde. Haar zwemcollega Tarantino beleefde haar beste resultaat tijdens de Olympische Spelen van Parijs, waar ze met het Italiaanse team achtste werd op de vier keer honderd meter vrije slag.

Diefstal in tax-free winkel

De reden voor de schorsing van de Italiaanse zwemsters vond ook plaats in Singapore. Het tweetal maakte daar een tussenstop op hun terugweg naar Italië, nadat ze van een vakantie op Bali hadden genoten. Volgens Italiaanse media zouden Pilato en Tarantino daar op het vliegveld dingen hebben gestolen in een belastingvrije (het bekende tax-free) winkel.

De 22-jarige Tarantino zou enkele flesjes etherische olie hebben gestolen en deze in de tas van Pilato hebben verstopt. Beveiliginscamera's zouden de dieftsal op klaarlichte dag hebben vastgelegd. De twee zwemsters werden kort vastgehouden door de lokale autoriteiten, maar werden vervolgens vrijgelaten met hulp van Italiaanse diplomaten.

Mislopen EK

Pilato en Tarantino krijgen dus een schrosing van negentig dagen van de FIN. Hierdoor mist het tweetal het komende EK kortebaan zwemmen in Polen. Dit toernooi wordt gehouden van 2 tot 7 december.

Verdere straf

Het tweetal mag tot 9 januari volgend jaar niet onder begeleiding staan van een coach, die hun tijden bijhoudt en ze ondersteunt. Ook mogen Pilato en Tarantino geen gebruik maken van faciliteiten die onderdeel uitmaken van de FIN. De eerste wedstrijd waar de Italiaanse zwemsters weer aan deel kunnen nemen is de International Swimming Meet in Griekenland van 17 januari.

Nederland op WK zwemmen

De WK zwemmen in Singapore waren voor Nederland goed verlopen. Marrit Steenbergen pakte het goud op de 100 meter vrije slag. Met TeamNL pakte ze op de 4x100 meter-estafette brons. Bij de mannen zwom Caspar Corbeau naar de derde plek op de 200 meter schoolslag. Nederland eindigde op de medaillespiegel op de dertiende plek. De Verenigde Staten was met 9 keer goud en 29 medailles in totaal oppermachtig in Singapore.