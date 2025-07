Prachtig babynieuws voor misschien wel de grootste voetbalfamilie van Nederland. Oud-topvoetballer Frank de Boer is voor de derde keer opa geworden. Zijn dochter Romy beviel dit weekend van haar tweede kindje en dat is ook een bijzonder moment voor een aantal andere bekende namen uit de voetbalwereld.

Romy is namelijk al een tijd samen met niemand minder dan Joey Kooij, die met grote regelmaat wedstrijden in de Eredivisie fluit. Het koppel verwelkomde in 2023 al hun eerste kindje: een dochter genaamd Lizzy. Zij heeft afgelopen weekend een klein broertje gekregen, want de dochter van de oud-topvoetballer is zaterdag bevallen van zoontje Lenny. Daar was Frank, maar al de trots op. Hij plaatste op zijn Instagram een foto van de pasgeboren baby. "Trotse opa", schreef hij erbij.

Voetbalfamilie

Lizzy en Lenny hebben niet alleen een bekende opa, maar ook een hele bekende oom. Beau, de zus van Romy, heeft een relatie met profvoetballer Calvin Stengs. Hij staat momenteel onder contract bij Feyenoord. Stengs bracht samen met zijn geliefde ook een bezoekje aan de pasgeboren baby. Beau deelde op Instagram een foto van de voetballer met Lenny.

Voor Frank de Boer, die al sinds 1999 samen is met zijn vrouw Helen en met haar drie dochters kreeg, is Lenny zijn derde kleinkind. Stengs kreeg samen met zijn dochter in 2023 ook al een zoontje genaamd Saint. De familie De Boer is inmiddels misschien wel de grootste voetbalfamilie van Nederland, want Frank zijn tweelingbroer Ronald was natuurlijk ook een oud-voetballer.

i De reactie van Frank de Boer op Instagram. © Instagram / Frank de Boer

Problemen door familieband

Doordat voetballer Stengs en scheidsrechter Kooij allebei een relatie hebben met een dochter van De Boer zijn ze officieel natuurlijk zwagers van elkaar. Dat heeft in het verleden en het heden voor problemen gezorgd, want de KNVB wil niet dat arbiters duels van directe familieleden fluiten.

Kooij mocht in het verleden al geen duels van AZ fluiten, maar toen Stengs naar het buitenland vertrok, kon hij weer overal in Nederland duels fluiten. De achtvoudig international keerde in 2023 echter terug in Nederland bij Feyenoord en door die transfer mag Kooij momenteel geen wedstrijden van de Rotterdamse club fluiten.

