Ronald de Boer had het zwaar in de nieuwste aflevering van Sportnieuws.nl Padelpraat. De oud-voetballer heeft een grote liefde voor padel én uiteraard voor voetbal. Hij kreeg een duivels dilemma voorgeschoteld van Fatima Moreira de Melo over de twee sporten. De Boer twijfelde lang en dat viel de presentatrice ook op: "Hij durft gewoon niet!"

Ronald de Boer maakte veel mee als voetballer. Hij was succesvol bij Ajax, het Nederlands elftal en ook bij Barcelona. Met het Nederlands elftal behaalde hij ooit bijna de Olympische Spelen, één van de meest prestigieuze toernooie van de wereld. Voetbal is al tijden ook een olympische sport, maar tegenwoordig wordt er ook gelobbyd om van padel een olympische sport te maken.

Levensgroot dilemma

In het rondje dilemma's in Sportnieuws.nl Padelpraat met Fatima Moreira de Melo en John van Lottum moest De Boer kiezen: voetbal of padel een olympische sport. Terwijl de oud-voetballer hard nadacht zei hij: "Je moet nooit verloochenen waar je vandaan komt", en dat was niet het antwoord wat de twee wilden horen.

"Maar die voetballers nemen die Olympische Spelen toch helemaal niet serieus? Hoeveel toernooien zijn er wel niet?", zegt oud-tennisser Van Lottum verbaasd. "Serieus dat je hier nog over na moet denken?" Uiteindelijk krijgt De Boer de kans om zijn keuze uit te leggen. "We zouden bijna naar de Spelen gaan in Barcelona, dat is helaas nooit gebeurd. Daar baal ik nog steeds van. Dat is zo'n geweldige belevenis, wordt mij verteld. Ik had dat willen meemaken", bekent hij.

Padel naar de Olympische Spelen?

Nog altijd is men het niet met hem eens: "Voor welke sport is het nou belangrijker om olympisch te zijn?", klinkt het, en: "als we het olympisch maken moet het echt de top zijn en niet de onder-23." Met dat laatste is De Boer het eens. Uiteindelijk geeft hij schoorvoetend toe: "Oké, dan gaan we voor padel. Maar dan wel alleen de top van de top."

Zelf slaat De Boer ook graag een balletje. Hij is ook padel-ondernemer en houdt zich druk bezig met het merk Plaza Padel, dat al meerdere padelbanen door heel Nederland heeft staan. Daarnaast is hij nog actief als voetbalanalist. Dat is hij voorlopig niet klaar om op te geven, misschien wel nooit. "Als ik tussen padel-ondernemer en analist moet kiezen? Ik vind padel de snelst groeiende sport, waar ik ook veel plezier aan heb, wat dat betreft snijdt het mes aan twee kanten...", legt hij uit.

Analist

Maar dan slaat hij toch om. "Maar voetbalanalist zijn, geeft me ook zoveel vreugde. Ik was dit jaar naar Madrid, Barcelona, Parijs, Bilbao, dat vind ik ook geweldig. Maar het is een dilemma, ik moet kiezen." Van Lottum vindt het wel prima als hij voor analist zou kiezen; "Dan kan je gewoon je aandelen verkopen", grapt hij. "Dat kan ook aan mij hoor."

De Boer is resoluut: "Ik zeg toch voetbalanalist. Je komt nu op een oudere leeftjd. Analyseren kan ik nog tot mijn tachtigste doen bij wijze van spreken, padel niet. Maar het doet echt pijn in mijn hart om het andere weg te doen."

Overigens kreeg De Boer nog een ander pikant dilemma voorgeschoteld. Hij had met zijn antwoord de lachers op zijn hand.

Sportnieuws.nl Padelpraat

In de tiendelige videoserie Sportnieuws.nl Padelpraat schuiven ex-topsporters en BN'ers aan om over hun passie voor padel te vertellen. Maar ook om de wereldtoppers uit de Premier Padel te belichten, prikkelende dilemma's te beantwoorden en een gewaagde uitdaging aan te gaan met persentatoren Fatima Moreira de Melo en John van Lottum.