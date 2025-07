Oud-voetballer Ronald de Boer is nog altijd betrokken bij Ajax als individueel trainer maar heeft naast de liefde voor voetbal én Ajax nóg een liefde: padel. Hij is ondernemer en investeerde al in verschillende banen van Plaza Padel en speelt zelf ook zeker niet onverdienstelijk. In Sportnieuws.nl Padelpraat spreekt hij over het belang van de hippe sport voor de voetballerij.

Ronald de Boer is te gast bij Fatima Moreira de Melo en John van Lottum bij Padelpraat Sportnieuws.nl. In de derde aflevering van de videoshow gaat het uiteraard vooral over padel, maar gaat het ook over zijn andere dingen die De Boer doet.

De oud-speler van onder meer Ajax, FC Barcelona en Rangers is analist bij Ziggo Sport, voetbalt nog geregeld een wedstrijdje met de Barça-legends en is dus padel-ondernemer. "Maar analist heeft me zoveel moois gebracht", vertelt De Boer in de uitzending. "Dat kan ik echt nog wel tot mijn tachtigste doen. Dat vind ik echt geweldig."

Risico nemen bij padel

Maar padel heeft ook een grote plek in zijn hart, vertelt hij. Hij is op de baan eigenlijk net zoals hij als speler was. Gedurfd en creatief. "Ik ben van het risico", lacht De Boer, als hij zijn speelstijl moet omschrijven. Maar dat wordt lang niet altijd gewaardeerd. "Vooral door mijn broer (Frank de Boer, red.) niet. Maar ik heb een filosofie. Ik ben geen prof, ik wil entertainen. Ik wil lol hebben."

De Boer kwam in 2019 met de sport in aanraking toen er op een paar honderd meter van zijn huis ineens wat banen uit de grond werden gestampt. Vanaf toen is hij verslaafd geraakt aan de sport. Het gaat zelfs zover dat hij is gaan investeren in de sport, in het merk Plaza Padel. De sport is razend populair, ook zeker onder (oud-)voetballers. Maar ook ziet hij bij Ajax de invloed.

Padel bij Ajax

"Op De Toekomst (het trainings- en jeugdcomplex van Ajax, red.) hebben we ook padelbanen staan", vertelt De Boer. "En daar wordt het juist gestimuleerd om zeker in de jeugd verschillende sporten te doen. Wat wij (Ronald en Frank, red.) ook altijd hebben gedaan. Dat wordt echt onderschat", vindt hij.

"Wanneer je maar één sport beoefent, beweeg je eenzijdiger. Ik heb bij springen veel effect gehad van andere sporten. Het timen, bijvoorbeld. Met mijn broer heb ik ook vaak gestoeid, dan leer je hoe je moet vallen." Wel geeft hij aan dat het wat verandert als spelers echt richting de top gaan. "Dan moet je weer uitkijken, want je mag niet geblesseerd raken", is zijn mening.

Sportnieuws.nl Padelpraat

