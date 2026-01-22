Ferrari-coureur Lewis Hamilton heeft al veel prijzen gewonnen in de autosport. Maar nu kan de 41-jarige misschien wel een heel bijzonder beeldje aan zijn prijzenkast toevoegen.

Hamilton heeft namelijk een Oscarnominatie gekregen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen werkte als producent mee aan de film F1, die in vier categorieën is genomineerd, waaronder beste film.

De film van regisseur Joseph Kosinski, met Brad Pitt in de hoofdrol, volgt de terugkeer in de Formule 1 van een oud-coureur. Hij maakt zijn rentree om het team van zijn oud-teamgenoot, die tegenwoordig teambaas is, uit de brand te helpen.

F1 is naast de categorie beste film ook genomineerd voor beste geluid, beste montage en beste visuele effecten. De uitreiking van de belangrijkste Amerikaanse filmprijzen vindt plaats op 15 maart.

F1-seizoen

Het nieuwe Formule 1-seizoen is dan alweer begonnen. Op 8 maart wordt de eerste Grand Prix verreden in Australië. Hamilton maakte vorig jaar zijn debuut voor Ferrari, maar het wereldkampioenschap liep voor hem uit op een drama. Hij eindigde geen enkele race op het podium en werd uiteindelijk zesde in het kampioenschap.

Het team heeft daarom maatregelen genomen. Hamilton krijgt komend seizoen een nieuwe race-engineer bij Ferrari. De Italiaanse renstal maakte bekend dat Riccardo Adami de leiding krijgt over de zogenoemde Driver Academy. Wie zijn opvolger wordt is nog niet bekend. Hamilton maakte tijdens races regelmatig via de boardradio zijn onvrede over Adami kenbaar.

Drive to Survive

Binnenkort zullen de coureurs ook weer te zien zijn op Netflix. Het achtste seizoen van de Formule 1-documentaire Drive to Survive is daar vanaf 27 februari te zien. De serie bevat, net als voorgaande reeksen, beelden van achter de schermen tijdens het vorige F1-seizoen.

Het afgelopen F1-seizoen kende een spannende titelstrijd. Oscar Piastri van McLaren leek aanvankelijk op weg naar de titel, maar de Australiër viel later in het jaar terug en zag zijn Britse teamgenoot Lando Norris en regerend wereldkampioen Max Verstappen van Red Bull Racing langszij komen. Norris en de Nederlander vochten uiteindelijk om de wereldtitel, die met 2 punten in het voordeel van de Brit werd beslist in de allerlaatste race in Abu Dhabi. Het was Norris' eerste wereldtitel als Formule 1-coureur.