De Formule 1-coureurs zullen komende week voor het eerst hun nieuwe auto's testen in Barcelona. McLaren maakt bekend de eerste dag over te slaan, maar de teambaas benadrukt dat er geen reden is tot paniek.

McLaren slaat de eerste van de vijf besloten Formule 1-testdagen volgende week in Barcelona over. Dat zegt teambaas Andrea Stella op de website van de Formule 1. "We willen onszelf zoveel mogelijk tijd geven voor de ontwikkeling; we hoeven niet per se als eerste de baan op."

McLaren begint het nieuwe seizoen als wereldkampioen. Lando Norris won de titel bij de coureurs en de Britse renstal kroonde zich tot kampioen bij de constructeurs. Norris eindigde vlák voor Max Verstappen en zijn eigen teamgenoot Oscar Piastri in het klassement.

'Iedereen begint vanaf nul'

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een auto die voldoet aan het nieuwe motorreglement, dat ingrijpend is veranderd. "We zijn kampioen, maar we nemen het idee om kampioen te zijn niet mee naar 2026. Iedereen begint vanaf nul", aldus Stella.

"We wilden zoveel mogelijk tijd nemen voor de ontwikkeling, omdat elke dag van ontwikkeling, elke dag van ontwerp, een beetje prestatieverbetering oplevert. We mogen op drie van de vijf beschikbare dagen testen, dus we beginnen pas op dag twee of drie."

Geruchten over Red Bull

Er gaan geruchten dat Red Bull en Mercedes een slimmigheidje in de motor hebben gevonden, waardoor de bolides van de renstallen meer energie kan leveren op de rechte stukken. Dat moet een groot voordeel opleveren op het circuit. De Formule 1 voelde zich genoodzaakt om daarop te reageren en die geruchten in te dammen.

Nikolas Tombazis, die bij de FIA over de Formule 1-auto's gaat, noemde de verhalen over het vermeende voordeel van Mercedes en Red Bull "overdreven". Hij zei bij de Autosport Business Show in Londen dat de FIA en de constructeurs binnen de Formule 1 donderdag bij elkaar komen om "zaken te verhelderen".