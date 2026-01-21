Red Bull en Mercedes zouden een enorm voordeel te hebben in 2026, door een slimmigheidje die zij hebben ontdekt in de motor. De Formule 1 voelt zich nu genoodzaakt om die geruchten de kop in te dammen en spreekt uit dat het allemaal wel meevalt. Toch geen voordeel voor Max Verstappen?

De internationale autosportfederatie FIA probeert een opkomende controverse in de Formule 1 over de nieuwe motoren te voorkomen. De renstallen van Mercedes en Red Bull zouden een hiaat in de nieuwe technische regels hebben gevonden om hun motoren extra vermogen te geven. De andere teams hebben de FIA opgeroepen snel helderheid te verschaffen.

Het seizoen 2026 markeert het begin van een nieuw tijdperk in de Formule 1, want de koningsklasse van de autosport stapt over op een motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Ook de aerodynamica verandert; de auto's worden lichter, smaller en wendbaarder.

Teams komen bij elkaar

Nikolas Tombazis, die bij de FIA over de Formule 1-auto's gaat, noemde de verhalen over het vermeende voordeel van Mercedes en Red Bull "overdreven". Hij zei bij de Autosport Business Show in Londen dat de FIA en de constructeurs binnen de Formule 1 donderdag bij elkaar komen om "zaken te verhelderen".

"Natuurlijk is iedereen enorm gepassioneerd en competitief, en wanneer mensen in die gemoedstoestand verkeren, kan dat leiden tot een zekere blindheid voor andere argumenten", aldus Tombazis. "Helaas zijn de technische regels nooit helemaal eenvoudig en dan is het aan ons deze zaken te verduidelijken. Ik denk sowieso niet dat het zo'n groot probleem is als momenteel in de pers wordt voorgesteld."

Grand Prix van Australië

De FIA-topman wil wel dat de kwestie is opgelost voor de eerste grand prix van dit jaar in Melbourne (6-8 maart). "Ik denk dat het goedkomt. Het is onze topprioriteit om ervoor te zorgen dat we geen controverses krijgen, want we willen racen en niet na de eerste race al in de rechtbank belanden."

Aan het einde van deze maand staat er een testweek op het programma in Barcelona. In februari worden er ook nog op twee verschillende momenten testdagen georganiseerd in Bahrein.