Het debuutjaar van F1-icoon Lewis Hamilton bij Ferrari was geen succes. Maar de zevenvoudig wereldkampioen gaat vol goede moed zijn tweede jaar in. Met een nieuwe race-engineer.

De autocoureur krijgt komend seizoen een nieuwe race-engineer bij Ferrari in de Formule 1. De Italiaanse renstal maakte bekend dat Riccardo Adami de leiding krijgt over de zogenoemde Driver Academy. Wie zijn opvolger wordt is nog niet bekend.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton eindigde geen enkele keer op het podium in zijn eerste seizoen bij Ferrari. Hij maakte tijdens races regelmatig via de boardradio zijn onvrede over Adami kenbaar. Hamilton kondigde na de laatste race aan dat er iets moest veranderen. De race-engineer heeft een belangrijke rol bij de ploegen in de Formule 1. Hij bepaalt samen met de coureurs de afstelling van de auto en houdt tijdens de races contact over het tactische plan.

Nieuwe Ferrari

Ferrari presenteert volgende week de racewagen voor het nieuwe seizoen. Vanaf 26 januari volgen besloten testdagen op het circuit van Barcelona. Het nieuwe seizoen, dat 24 races telt, begint op 8 maart in Australië met een grondig gewijzigd motorreglement.

Right around the corner 🔜 pic.twitter.com/nRlyBKWMG9 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 16, 2026

De koningsklasse van de autosport stapt over op een motor die voor de helft elektrisch wordt aangedreven. Ook de aerodynamica verandert; de auto's worden lichter, smaller en wendbaarder. De voor- en achtervleugel gaan een nog prominentere rol spelen om auto's korter op elkaar te laten rijden en inhalen te vergemakkelijken.

Red Bull

Formule 1-renstal Red Bull Racing heeft in Detroit de auto onthuld waarmee Max Verstappen en Isack Hadjar in 2026 gaan rijden in het wereldkampioenschap. Het betrof een zogenoemde dummy, want de daadwerkelijke RB22 zal pas voor het eerst te zien zijn tijdens de besloten testdagen op het circuit van Barcelona, die 26 januari beginnen. Qua kleurstelling is sprake van een andere tint blauw en de bolide is glanzender.

