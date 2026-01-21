Het beroemde standbeeld van topvoetballer Cristiano Ronaldo in het Portugese Funchal is dinsdag in brand gestoken. De dader filmde zichzelf tijdens de bizarre actie en is bekend bij de politie. De man deelde ook een heftige boodschap bij de video.

Het standbeeld staat naast het 'CR7'-museum in Funchal, de geboorteplaats van de legendarische voetballer. De dader is geïdentificeerd, maar nog niet opgepakt door de politie. Volgens de Portugese autoriteiten is de waaghals bekend van soortgelijke incidenten.

In de video is te zien hoe de dader het standbeeld nadert, er een licht ontvlambare substantie overheen giet en het vervolgens in brand steekt. De video werd door hem zelf op sociale media geplaatst, maar kort daarna weer verwijderd. "Dit is Gods laatste waarschuwing", schreef hij erbij.

Woedende fans

De bizarre actie leidde onmiddellijk tot veel woede van Ronaldo's fans. Velen veroordeelden de actie op sociale media als een wanhopige poging om aandacht te trekken. Hij wordt op X een 'gek' en idioot' genoemd. 'Hij heeft hulp nodig', wordt er ook gereageerd.

Schade

Het is onduidelijk of het standbeeld permanente schade heeft opgelopen, hoewel de vlammen snel leken te doven na de aanvankelijke uitbarsting, aldus Marca.

Het is niet de eerste keer dat het standbeeld het doelwit is van vandalisme. In 2016 werd het zijn vernield door fans van Lionel Messi. Zij verfden de naam van de Argentien en zijn rugnummer 10 op het standbeeld. Kort daarna verplaatst naar de nabijheid van het museum van de voetballer.

🚨 Man films himself setting fire to Cristiano Ronaldo Statue in Portugal! 😳 pic.twitter.com/LmXkd8qMYt — SimplyUtd (@SimplyUtd) January 21, 2026

De 40-jarige voetballer woont momenteel met zijn gezin in Saoedi-Arabië. Daar speelt hij sinds 2023 voor Al Nassr. Hij komt ook nog steeds uit voor het nationale elftal van Portugal en hoopt komende zomer nog een keer indruk te maken op het WK voetbal in Mexico, Canada en de Verenigde Staten.