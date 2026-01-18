Antonela Roccuzzo weet opnieuw indruk te maken met haar verschijning. De vrouw van Lionel Messi deelde intieme, ontspannen beelden op Instagram en zag de reacties razendsnel binnenstromen. Opvallend genoeg kwam de waardering niet alleen van fans, maar ook uit een hoek waar jarenlang vooral rivaliteit de boventoon voerde.

Roccuzzo plaatste een reeks foto’s bij het zwembad van hun woning in Miami, waar ze poseert met zichtbaar zelfvertrouwen in een felgekleurde bikini. Dat is niet zonder reden, want de Argentijnse maakt indruk met haar afgetrainde lichaam.

Goedkeuring van Lionel Messi

Op één van de foto’s is ook Messi zelf te zien, terwijl hij en Roccuzzo elkaar bij de rand van het zwembad omhelzen en zij hem een kus op de wang geeft. De Argentijnse superster liet zijn bewondering vervolgens blijken door onder de post te reageren met meerdere vuur-emoji’s en een hartje. Het mag duidelijk zijn dat de voetballegende nog altijd in de wolken is met zijn jeugdliefde.

Die liefde gaat al ver terug. Messi en Roccuzzo kennen elkaar al sinds hun jeugd in Rosario, waar ze samen opgroeiden. Jarenlang bleven ze in contact, voordat hun vriendschap in 2009 uitgroeide tot een relatie. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk en vormen ze een vaste waarde in elkaars leven, ver weg van de schijnwerpers die Messi al zo lang omringen.

Rivaliteit maakt plaats voor waardering

Tussen de duizenden reacties viel ook een like van Georgina Rodríguez op, de verloofde van Cristiano Ronaldo. Juist gezien de jarenlange, bijna eeuwige rivaliteit tussen Messi en Ronaldo is dat opvallend. Rodríguez laat daarmee zien dat die strijd vooral op het veld leeft en dat er daarbuiten ruimte is voor wederzijds respect.

Daar bleef het niet bij. Ook Mikky Kiemeney, de vrouw van Frenkie de Jong, liet van zich horen. Zij voorziet vrijwel elke post van Roccuzzo van een hartje, wat de goede band tussen de spelersvrouwen uit hun tijd bij Barcelona duidelijk maakt.

Het succes van Messi in Miami

Sinds Messi actief is in Miami lijkt het gezinsleven een nog prominentere rol te spelen. Buiten het veld geniet de Argentijn zichtbaar van het leven in Florida met 'zijn' Roccuzzo al jaren als vaste steunpilaar aan zijn zijde. Samen hebben ze drie zoons; Thiago, Mateo en Ciro.

Op sportief vlak bekroonde Lionel Messi zijn periode bij Inter Miami met het winnen van de MLS-titel, terwijl later dit jaar met Argentinië opnieuw een groot doel wacht: het verdedigen van de wereldtitel.