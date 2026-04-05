PSV is zondagmiddag voor de derde keer op rij landskampioen geworden. Voor veel mensen - zoals de spelers, staf en fans -betekent dat een groot feestje. Er zijn echter ook mensen die wat keerzijdes zien aan het titelfeestje van de Eindhovenaren. Schaatsicoon Erben Wennemars is daar één van.

Bij de talkshow RTL Tonight ging het zondagavond over het kampioenschap van PSV. Wennemars was daar, zoals elke zondag, te gast en deed er zijn zegje over. "Het is voor de competitie helemaal niet leuk, maar dat heeft meer te maken met de concurrentie die gewoon echt niet goed is."

Dat is echter niet het enige wat volgens Wennemars betreurenswaardig is. "En het is ook eigenlijk jammer dat ze vandaag helemaal niet gespeeld hebben. Je wil eigenlijk kampioen worden in een wedstrijd op het veld. Je wil een huldiging, maar die komt volgende week waarschijnlijk pas."

Huldiging

En die huldiging is inderdaad niet gelijk na een laatste fluitsignaal. De festiviteiten voor iedereen die PSV een warm hard toedraagt vinden op dinsdag plaats. Dan zal de platte kar door Eindhoven rijden. Ook zal de selectie de schaal in ontvangst nemen en aan het publiek tonen bij het Phlips Stadion en het Stadhuisplein.

Historische prestatie

PSV is zondag voor de 27e keer landskampioen geworden. De ploeg uit Eindhoven pakte de titel doordat Feyenoord opnieuw punten liet liggen met een 0-0 gelijkspel tegen FC Volendam. Daardoor kan PSV met nog vijf wedstrijden te gaan niet meer worden ingehaald.

PSV kwam zaterdag zelf al in actie en had het thuis heel moeilijk tegen FC Utrecht. De ploeg van trainer Peter Bosz kwam al snel met 2-0 achter, maar draaide de wedstrijd mede dankzij uitblinker Ismael Saibari om. In de slotfase maakte invaller Jesper Karlsson nog gelijk, maar in blessuretijd schoot Couhaib Driouech PSV alsnog naar de winst.

Feyenoord staat op zeventien punten achterstand. Nog nooit werd een club zo vroeg kampioen in de Eredivisie als op 5 april. Het vorige record was ook van PSV, dat in 1978 op 8 april kampioen werd. Voor trainer Peter Bosz is het inmiddels zijn derde landstitel op rij met de club.