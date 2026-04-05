PSV was dit seizoen de torenhoge favoriet voor de landstitel. Op de dag van het vroegste kampioenschap ooit in de Eredivisie sprak Sportnieuws.nl met prominenten over de indrukwekkende prestatie. PSV-icoon Berry van Aerle en voormalig PSV-spits Danny Koevermans geven hun kijk op het succes. "Ze hebben heel vaak voor een lach op mijn gezicht gezorgd, maar dat duel was écht de ommekeer."

Wat een ongekend seizoen van PSV…

Van Aerle: "PSV was zó oppermachtig dit jaar. Het was écht genieten op de tribune, want ze hebben zoveel goede wedstrijden gespeeld. Alleen, als je zó goed bent dan moet je eigenlijk ook de KNVB Beker winnen. Dat is een grote smet, maar uiteindelijk is het kampioenschap de hoofdprijs. Financieel zit het daardoor voor volgend seizoen ook weer goed, dus het is een topjaar voor PSV."

Koevermans: "Je zou bijna zeggen het té makkelijk is, omdat Feyenoord en Ajax te veel punten hebben laten liggen. Maar daarmee doe je PSV echt tekort. Zij hebben het elke week laten zien en draaien gewoon een uitstekend seizoen met een dikverdiend kampioenschap. Nu hoor je mensen zeggen dat de glans er een beetje af is door de bekeruitschakeling, maar dat vind ik onzin. Natuurlijk balen ze bij PSV, want ze maakten kans op de treble, maar voor mij voelt het dan alsof we in Nederland de glans van die titel af willen halen."

Hebben jullie één specifiek hoogtepunt?

Van Aerle: "Dan ga ik voor het duel met Feyenoord in De Kuip, speelronde tien. Ze hebben heel vaak voor een lach op mijn gezicht gezorgd, maar dat duel was écht de ommekeer. Dat was de mooiste wedstrijd van dit seizoen met de hattrick van Ismael Saibari. Het was ook wel een belangrijke wedstrijd, ondanks dat het pas de tiende wedstrijd was. Toen is de winnende reeks ingezet en begon Feyenoord ook steeds meer punten te verspelen."

Koevermans: "AZ-PSV, toen Guus Til een hattrick maakte. Dat was één van de eerste wedstrijden dat Til in de punt stond, toen maakte hij zo’n geweldige goal. Hij wipte de bal over Wouter Goes heen en schoot de bal halfhoog in de korte hoek. Toen dacht ik wel bij mezelf: dit blijft voorlopig zo staan, dit is écht geweldig. Hij maakt niet alleen goede spitsengoals, maar dit was ook gewoon een wereldgoal."

Van welke speler hebben jullie het meest genoten?

Van Aerle: "Saibari heeft écht een heel goed seizoen. Hij is nog even naar de Afrika Cup geweest, maar heeft PSV zo vaak over een dood punt heen geholpen. Alleen, ik denk dat Perisic de belangrijkste speler is geweest. PSV heeft veel jonge speler en die kunnen een voorbeeld nemen aan Perisic. De actie tegen AZ was tekenend: eerst de bal onderscheppen bij het eigen zestienmetergebied en daarna de voorzet geven op de winnende treffer."

Koevermans: "Daar ga ik echt niet aan beginnen, hoor. Mauro Júnior, Perisic, Veerman, Man, Pepi en dan vergeet ik Saibari ook nog die fenomenaal was dit seizoen. Je kunt dit seizoen gewoon geen uitblinkers opnoemen, omdat ze op elke positie een geweldige speler hebben en daarom zijn ze ook al heel snel kampioen. Het is gewoon een genot om dit seizoen naar PSV te kijken, daar horen geen specifiek uitgelichte spelers bij."

En hoe nu verder met PSV?

Van Aerle: "Er zullen vast veel spelers vertrekken, maar in mijn tijd vertrok Ruud Gullit ook voor achttien miljoen gulden naar AC Milan en toen dachten ze ook dat PSV nooit meer de Europa Cup zou winnen. Nou, dat is ook gewoon goed opgevangen. Er nemen altijd belangrijke spelers afscheid, maar dan is het aan de scouting om de goede lijstjes klaar te hebben. Het scheelt voor PSV in ieder geval dat er altijd rust is in de organisatie. Dat is heel belangrijk om sportieve successen te boeken. Dus wat dat betreft komt het volgend seizoen gewoon weer goed."

Koevermans: "Er komen nu veel vragen waar je nog geen antwoord op hebt, maar je weet bijna zeker dat er ook veel geld binnenkomt omdat er veel spelers interessant zijn. En dan is het aan Earnest Stewart en Marcel Brands om ervoor te zorgen dat de nieuwe aankopen weer raak zijn. Als dat opnieuw zo goed uitpakt, wordt PSV volgend jaar gewoon weer kampioen."