In Frankrijk zijn ze in de ban van een opmerkelijke voetbalrel. Tijdens de wedstrijd tussen Toulouse en Le Havre zou een speler van de thuisploeg een racistisch gebaar hebben gemaakt richting zijn tegenstander. Achteraf kwam hij met een zeer opvallende verklaring. "De eerste indruk die ik had, was dat ik zijn adem rook."

Het incident vond zondagavond plaats. De wedstrijd tussen de twee middenmoters in de Ligue 1 eindigde in 0-0. Toch was er genoeg te beleven op het veld. In de slotfase maakte Aron Dønnum een opvallend gebaar richting zijn tegenstander Simon Ebonog. De Noor wapperde met zijn hand voor zijn neus, waardoor hij de indicatie wekte dat Ebonong stonk.

'Misschien heeft hij even zijn verstand verloren'

"Als je zegt dat dat niets met racisme te maken heeft, wat is het dan? Dat hij mijn speler wou zeggen dat hij stinkt?", reageerde Didier Digard, trainer van Le Havre, vol ongeloof na de wedstrijd. Digard vervolgt door zijn speler in bescherming te nemen. "Iedereen weet wat dat gebaar betekent, zeker afhankelijk van waar mensen vandaan komen. Misschien heeft hij even zijn verstand verloren, maar dat gebaar is totaal onaanvaardbaar."

'Ik bedoelde gewoon dat het slecht rook'

Dønnum ontkent op zijn beurt dat hij fout zit. "Ik voelde dat ze op me afkwamen, klaar voor een opstootje", begon de speler van Toulouse tegen de Franse media. "De eerste indruk die ik had, was dat ik zijn adem rook. Toen maakte ik dat gebaar met mijn hand voor mijn neus. Het had niets met racisme te maken. Ik bedoelde gewoon dat het slecht rook."

Een zeer opvallende verklaring van Dønnum. Toch was hij ervan bewust dat hij een domme actie onderging. "Achteraf gezien had ik dat niet moeten doen, maar in plaats van in een discussie of een gevecht te belanden, ben ik gewoon weggelopen", aldus Dønnum.

Tout va bien en 2025 en tout cas 👍🏼 pic.twitter.com/Sh4KODwu1s — 𝐘 ✞ (@Just_Ryuu1) November 2, 2025

Tien wedstrijden schorsing?

De Franse voetbalbond is een de zaak ondertussen officieel aan het onderzoeken. Ook beide clubs hebben een verklaring naar buiten gebracht. Mocht de tuchtcommissie van de Ligue 1 het gebaar als discriminerend beoordelen, dan hangt er een zware straf boven het hoofd van Dønnum.

Volgens de Franse reglementen geldt dat de straf voor elke vorm van discriminatie op basis van 'etnische afkomst, nationaliteit, religie, taal, geslacht, seksuele geaardheid of handicap' een schorsching van tien wedstrijden oplevert.

