Olympique Marseille is het seizoen ooit lekkerder gestart. Op meerdere vlakken ging het mis bij de Franse topploeg. Ze verloren de openingswedstrijd in de Ligue 1 en twee spelers raakten slaags met elkaar. "Denken jullie dat ik blij ben met zo'n situatie?"

Pablo Longoria, de voorzitter van Marseille, heeft eindelijk zijn stilzwijgen doorbroken over het bizarre incident tussen Adrien Rabiot en Jonathan Rowe. De ruzie leidde tot de verbanning van beide spelers uit de A-selectie. Ook mogen ze uitkijken naar een andere club.

Na de openingsnederlaag in de Ligue 1 kregen Rabiot en Rowe een verhitte woordenwisseling. Ook Pierre-Emile Hojbjerg, Geronimo Rulli en Leo Balerdi waren woedend. De situatie was zo explosief dat Marseille-coach Roberto De Zerbi met zijn vuist op tafel sloeg.

'Nog nooit meegemaakt'

"Het was een extreem ernstig en ongekend geweldsincident. We moesten een beslissing nemen na een gebeurtenis die alle grenzen overschreed binnen een voetbalclub, of welke organisatie dan ook. Deze beslissing beschermt de club en het seizoen", legde de voorzitter uit in een interview met AFP.

"Roberto De Zerbi is al dertien jaar coach, Mehdi Benatia zit al sinds zijn 22e in het topvoetbal en Ik ben twintig jaar geleden in het profvoetbal begonnen. Ik denk dat wij drieën genoeg ervaring hebben om te kunnen zeggen dat we nog nooit zoiets hebben meegemaakt in een kleedkamer", voegde hij eraan toe.

Belangrijke kracht mag weg

Longoria erkende dat Marseille "enorm lijdt" onder de situatie. "Denken jullie dat ik blij ben met zo'n situatie? Met een van de meest succesvolle spelers (Rabiot, red.) van vorig seizoen, die ik als voorbeeld stelde? Wij zijn het slachtoffer van een situatie, een totaal grenzeloze ruzie die compleet nieuw is in de voetbalwereld."

In de tweede speelronde van de Ligue 1 ontvangt Marseille de gepromoveerde club Paris FC. Die trokken nog op een bijzondere manier een speler aan.

