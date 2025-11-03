Wat een heugelijke avond had moeten worden, eindigde in een nachtmerrie voor Hans Hateboer. Door een uitzonderingsregel maakte de oud-international vorige maand nog een overstap naar een nieuwe club, waar hij zondagavond voor het eerst in de basis mocht starten. Zijn 400e wedstrijd in zijn loopbaan was er uiteindelijk een om snel te vergeten.

Hateboer startte het seizoen nog als vleugelverdediger van Stade Rennes, de club die de oud-speler van FC Groningen voor 2,5 miljoen overnam van Atalanta. Na zeven speelronden waarin Hateboer slechts 21 minuten in actie kwam, maakte hij buiten de transferperiode een overstap naar Olympique Lyon.

Uitzonderingsregel

In Frankrijk is er namelijk een uitzonderingsregel van kracht. Hierdoor hebben Franse clubs de mogelijkheid om buiten de transferperiode één speler van een andere binnenlandse club te registreren. Dit mag enkel als de club in kwestie kan aantonen een speler langdurig te moeten missen wegens blessureleed. Hierdoor kon Lyon een huurdeal van één jaar voor Hateboer sluiten met Stade Rennes.

Rampzalige jubileumwedstrijd

Na afgelopen woensdag zijn debuut te hebben gemaakt tegen Paris FC, mocht Hateboer zondag van trainer Paulo Fonseca voor het eerst in de basis starten tegen Brest. Wat de wedstrijd extra bijzonder maakte voor de 31-jarige verdediger, was dat het zijn 400e officiële was uit zijn loopbaan.

Toch draaide het uit tot een horroravond voor Hateboer. Tijdens zijn eerste actie van de wedstrijd in de zesde minuut, maakte hij een keiharde overtreding op Pathé Mboup. De scheidsrechter trok in eerste instantie een gele kaart, maar werd kort daarna naar de kant geroepen door de VAR. Uiteindelijk kreeg zijn 400e wedstrijd een dramatisch einde. De scheidsrechter trok de rode kaart, waardoor Hateboer na zeven minuten al mocht gaan douchen.

Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 0-0. Een overwinning zou Lyon op gelijke hoogte brengen met Marseille en Lens (22 punten) op de tweede en derde plaats in de Ligue 1, en de achterstand op koploper PSG verkleinen.

