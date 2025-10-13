Bokslegende Mike Tyson plant de waarheid te onthullen over de chaos rond zijn gevecht met Jake Paul. Dit doet hij in zijn nieuwe solovoorstelling in Las Vegas, die in november van start gaat.

De legendarische bokser stond in 2012 voor het eerst op het podium met zijn originele show 'Undisputed Truth'. Nu, 13 jaar later, keert hij terug met een nieuw spektakel, getiteld 'Return of the Mike', waarin hij de laatste jaren van zijn leven belicht. In een interview met People Magazine legde Tyson uit dat de show de 'gebeurtenissen rond mijn eerste gevecht met Jake' zal behandelen, evenals zijn 'filosofie en standpunt over dit alles'.

'Het wordt echt interessant'

“Het wordt echt interessant,” zei Tyson. “Ik kan niet geloven dat ik, sinds ik voor het laatst zo’n show deed, heb gevochten… wat – twee keer, en me nu voorbereid op een derde?” Tyson keerde in 2020 terug in de ring voor een demonstratiewedstrijd tegen Roy Jones Jr., en stond daarna in 2024 tegenover Jake Paul. “De volgende keer zal ik beter presteren,” verklaarde Tyson tegenover People.

Gevecht tegen Floyd Mayweather

Die 'volgende keer' zal waarschijnlijk een megagevecht tegen Floyd Mayweather zijn, gepland voor het voorjaar van 2026, hoewel Tyson hierover vaag bleef. “Ik bereid me gewoon voor en kijk vooruit,” zei hij. “Dat zou iets prachtigs zijn als het gebeurt.” Wat hij geleerd heeft van zijn gevecht met Paul en alle commotie die er omheen ontstond, is om 'meer te genieten'. "Elk moment is ook zo weer over. Geniet er gewoon van, het blijft niet voor altijd bestaan."

Black-out

Tyson geeft ook toe dat hij tegen Paul een black-out kreeg. "Ik kwam terug van de eerste ronde en Jake deed iets, ik weet niet wat", duidt hij op de opmerkelijke buiging die de verloofde van de Nederlandse topschaatsster ineens maakte tijdens het gevecht. "Dat is het laatste wat ik me herinner. De volgende dag werd ik wakker en vroeg ik aan mijn vrouw waarom ik dat had. Ik had geen flauw idee wat er allemaal aan de hand was."