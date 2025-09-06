Bokslegende Mike Tyson weet maar niet van ophouden. Iron Mike is 59 jaar en gaat weer de boksring in. Hij treft daarin Floyd Mayweather. Ook is er een nieuwe, korte documentaire over de Amerikaan verschenen. En die gaat niet over boksen. Zelfs niet over marihuana.

De naam van de docu is Rollin With Tyson. Bji die naam verwacht je dat het misschien toch wel over roken, wiet of stickies gaat, want Tyson staat bekend om zijn grote liefde voor een geestverruimend peukie.

Maar in de ongeveer een half uur durende productie rolt hij geen sigaretjes. Het gaat over zijn passie voor duiven. Ja, de vogels.

Duiventil

Het bedrijf Carolina Coops schrijft: "Toen Mike Tyson een op maat gemaakte duiventil nodig had om duiven te broeden, nam hij contact op met ons. We beseften dat dit project meer verdient dan alleen een duiventil. Daarom maakten we Rolling With Tyson, een documentaire van 26 minuten over passie, vakmanschap en een onvergetelijke samenwerking."

In een oudere post op Instagram haalt Tyson een quote aan die hij ooit gaf over duiven. "Ik heb altijd van duiven gehouden, al sinds ik een kind ben", aldus Iron Mike. "Ze leren ons het belang van compassie tonen. Ik heb Iron Pigeons opgericht om mijn diepe liefde voor deze vogels te delen met mijn fans."

Relatie me duiven

In een artikel in People wordt ingezoomd op de band tussen zwaargewicht Tyson en de ogenschijnlijk zo breekbare beestjes. In het artikel staat dat hij in 2011 zei dat zijn band met duiven zijn "eerste liefdevolle relatie" betekende. Ook meent hij dat de dierensoort bij hem het verlangen aanwakkerden om te vechten.

Tegen People zegt hij: "Mijn leven draait eigenlijk totaal om duiven. Mijn ontwikkeling hangt ermee samen. Duiven zorgden ervoor dat ik uit de problemen bleef. Duiven zorgden ervoor dat ik in de problemen kwam. Ze zijn altijd aanwezig in mijn leven."

Duizenden duiven

"Ik bezit honderden duiven. Ik heb er een paar in Californië en New Jersey. Ook een paar in Florida en in Las Vegas. Ik heb er honderden of ja, misschien zijn het er duizenden."