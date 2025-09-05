Mike Tyson geloofde het zelf bijna niet, maar de bokslegende keert in het voorjaar van 2026 terug in de ring. Op 59-jarige leeftijd gaat de Amerikaan het opnemen tegen één van de beste boksers ooit: Floyd Mayweather. De twee iconen van de vechtsport nemen het tegen elkaar op tijdens een demonstratiepartij.

Mayweather (48) liet dat weten via een officieel statement en verbaasde de wereld met de aankondiging van het gevecht. Over wanneer, hoe en waar is nog niks bekend, maar zeker is dat het gevecht tussen twee iconen er gaat komen. "Ik doe dit al dertig jaar en er is nooit iemand geweest die mijn legacy aankon", zei Mayweather in een verklaring. "Je wist al dat als ik iets zou doen, dat het iets groots en legendarisch zou worden. Ik ben de beste in de bokswereld en ga de fans geven wat ze willen."

Gevechten tegen Logan en Jake Paul

Mayweather ging in 2017 officieel met pensioen toen hij UFC-ster Conor McGregor knock-out sloeg in een demonstratiegevecht. Sindsdien nam hij nog een paar lucratieve partijen aan en bleef zodoende actief. In augustus 2024 stond hij voor het laatst in de ring. Hij vocht al eens voor het geld tegen Logan Paul, de broer van Jake Paul. Die was op zijn beurt de laatste tegenstander van Mike Tyson. In november 2024 werd de terugkeer van Tyson als bokser groots uitgepakt met een livestream op Netflix die miljoenen keren werd bekeken. Hij verloor het veelbesproken gevecht wel van de verloofde van de Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam.

'Ik kan het niet geloven'

Tyson kon het zelf ook niet geloven dat Mayweather deze nieuwe uitdaging aangaat. "Toen het aan mij werd gevraagd om tegen Mayweather te vechten, dacht ik dat het echt niet zou gaan gebeuren. Maar hij zei ja", zei Tyson tegen ESPN. "Dit gevecht is iets wat de wereld en ikzelf nooit had verwacht. Maar het boksen zit in een nieuwe fase, vol onvoorspelbaarheid, en veel onvoorspelbaarder dan dit gevecht kon je het niet krijgen. Ik kan het nog steeds niet geloven dat Floyd dit echt wil. Dit gaat ten koste van zijn gezondheid, maar hij wil het doen dus het gaat gebeuren."

Groot verschil in gewicht

Er zit nog wel een flink verschil in gewicht tussen de twee bokslegendes. Tyson woog voor zijn gevecht tegen Jake Paul meer dan 100 kilo, terwijl Mayweather ruim 72 kilo woog. Hoe de twee dichter bij elkaar gaan komen, is nog de vraag. Tyson wordt gezien als een van de beste zwaargewichten aller tijden met vijf wereldtitels in het zwaargewicht van diverse organisaties. Een keer werd hij ook undisputed wereldkampioen. Mayweather won liefst vijftien wereldtitels in vijf verschillende gewichtsklasses: van vedergewicht tot middengewicht.