Bonusmama Estavana Polman feliciteert 'grote bink' Damián van der Vaart, moeder Sylvie Meis reageert

Estavana Polman heeft woensdag haar stiefzoon Damián van der Vaart in het zonnetje gezet op zijn negentiende verjaardag. 'Gefeliciteerd grote bink', schrijft ze bij een Instagram-post, waar zijn echte moeder ook op heeft gereageerd.

Polman deelt een foto in de lift met haar 'bonuszoon' én haar eigen dochter Jesslynn. De jonge Van der Vaart heeft een Ajax-trainingspak aan, de club waar hij in de onder 19 speelt. De zoon van oud-topvoetballer Rafael van der Vaart heeft een contract tot de zomer van 2029 in Amsterdam.

Reactie van Sylvie Meis

Damián heeft ook zeker geen onbekende moeder. Sylvie Meis, goed voor 1,4 miljoen volgers op Instagram, reageerder onder de post van Polman: 'Gefeliciteerd met je bonuszoon, lieverd.' Daarmee laten de twee moeders nog eens zien goed met elkaar om te kunnen gaan.

Meis niet aanwezig

Meis wijdde zelf ook een post aan 'mijn jongen'. Fijne verjaardag mijn lieve Dami. En voor het eerst sta ik niet aan zijn zijde op zijn verjaardag - maar mijn hart is daar bij hem', begint Meis haar verhaal op Instagram. Zij is voor haar werk als presentatrice in Griekenland, waar ze de Duitse variant van Love Island VIPS presenteert, terwijl Van der Vaart in Nederland verblijft.

Daar bleef het niet bij. Meis wist al vroeg dat de jarige Damian geboren is om voetballer te worden. 'Vanaf het moment dat ik je kleine hand vasthield in het Bernabéu (stadion Real Madrid, red.), wist ik dat voetbal in je hart leefde. En nu stap je op het veld met je eigen shirt, om je eigen legacy te schrijven.'

Band tussen Polman en Meis

Polman zei in maart van dit jaar tegen Helden Magazine dat zij 'gelukkig een heel goede band' heeft met Meis. "Ik heb vanaf dag één gezegd: ik vind het heel belangrijk dat de relatie met Sylvie goed is. Het is superfijn dat het ook het geval is. Zij is de moeder van Damián en zal dat altijd blijven. Ik vind dat Sylvie, Raf en ik het heel goed doen samen. Daar maken we Damián ook gelukkig mee."