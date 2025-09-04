Met Andy van der Meijde valt er volgens velen altijd te lachen. De voormalig topvoetballer van onder meer Ajax, Everton en het Nederlands elftal is tegenwoordig een graag geziene gast in de mediawereld. Hij dook deze week op in een nieuw radio-programma en liet zich meteen gelden.

De voormalig aanvaller kwam aan de lijn in de nieuwe show van mediapersoonlijkheid Gordon, die op Radio 10 een nieuwe show heeft. Elke maandagochtend belt hij even met Van der Meijde om het een en ander te bespreken. De eerste keer werd op zijn zachts gezegd een chaotisch gesprek.

Heftig weekend

Van der Meijde was namelijk niet okselfris toen hij de telefoon opnam. "Ja, echt. Het is toch niet normaal", zo valt hij met de deur in huis. Het was een druk weekend voor de oud-voetballer. "Ik ben helemaal verrot, ik zweer het. Ik heb zo'n mooi weekend gehad. En nu ben ik verrot!"

Gordon vraagt zich hardop af of het wel verstandig is om elke maandag te bellen, want Van der Meijde zou elk weekend lam zijn. Daar rekent hij zelf mee af. "Nee, nee nee. Meestal alleen op zaterdag." Dat antwoord zorgt voor een wederom schaterlachende Gordon.

Toch is er nog een serieuze noot in het gesprek. Het gaat namelijk over Ajax, dé club van Van der Meijde. De Amsterdammers hebben tegen Go Ahead Eagles en FC Volendam al punten verspeeld en liepen dus al schade op in de Eredivisie.

Harde kritiek op Johnny Heitinga

"Het is ook dramatisch", vindt Van der Meijde. "En het moet ook niet zo langer doorgaan." Als het aan hem ligt, wordt trainer John Heitinga alweer weggestuurd. "Ik geef hem nog twee wedstrijdjes."

Domper voor Gordon en Andy van der Meijde

Overigens kennen Gordon en Van der Meijde elkaar goed. De twee zouden zelfs een programma gaan maken met elkaar, maar daar ging toch een streep door. Het duo had eigenlijk een programma bij SBS6 in petto. Dat feest ging echter niet door.

De naam stond zelfs al vast. In Lieve Gordon en Andy zou het goedlachse duo mensen met problemen helpen. Dat gebeurt nu dus niet, want er is door Talpa een streep door het plan gezet.

