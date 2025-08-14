Oud-voetballer Andy van der Meijde en zijn vrouw Melisa Schaufeli hebben groot nieuws aangekondigd. Hun oude liefde voor de camera is weer aangewakkerd en dus zullen ze binnenkort weer een inkijkje geven in hun leven samen.

Dat bevestigt RTL na berichtgeving van Tina Nijkamp. Het stel zal te zien zijn in een gloednieuwe realityserie op Videoland. De opnames zijn al in volle gang, maar het is nog onbekend hoe het programma zal heten en hoeveel afleveringen er worden gemaakt.

Veel veranderingen

Het stel maakt hun comeback met de realityshow. Ze waren in november 2022 voor het laatst te zien op SBS6. Sinds die tijd is er een hoop veranderd voor het stel. Zo is het gezin verhuisd en heeft het stel een huis op Curaçao gekocht.Andy en Melisa hebben samen twee dochters: Lily Fay en Roxy. Andy heeft nog drie andere dochters uit eerdere relaties: Dolce, Isabella en Purple. Melisa heeft ook een zoon, Nino, uit een eerdere relatie.

Melisa heeft in gesprek met RTL Boulevard al een boekje opengedaan over de eerste opnames. "Lily zit op paardrijden en doet veel wedstrijden. Dat gaan we veel zien, maar ik ga ook met Andy samen weg. We zijn sowieso veel samen en ook de andere programma's van Andy komen voorbij", vertelde ze.

De keuze om hun leven weer vast te laten leggen kwam tot stand in samenspraak met de kinderen. "Die zaten oude filmpjes terug te kijken en we misten het toch wel. Dus we gaan het maar weer een keertje doen." Het stel was na het vorige seizoen 'even klaar' met de camera's. "De kinderen werden groter, ik was druk met mijn kapsalon en Andy had veel andere programma's."

Gordon

Een ander project dat de markante Van der Meijde wilde beginnen, ging niet door. De oud-voetballer van onder meer Ajax, Internazionale en het Nederlands elftal had plannen met zanger Gordon om een tv-programma te maken. In Lieve Gordon en Andy zouden de twee mensen met problemen gaan helpen, zo vertelde Van der Meijde destijds. Maar het programma is er nooit gekomen.