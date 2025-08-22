Voormalig Ajax-trainer Franceso Farioli heeft Amsterdam alweer een tijdje verlaten. De excentrieke Italiaan vertrok na één teleurstellend seizoen naar Portugal om FC Porto te coachen. Opvallend genoeg is dat slecht nieuws voor de veelbesproken mediapersoonlijkheid en zanger Gordon.

Farioli is het seizoen in de Liga Portugal sterk begonnen. De nieuwe trainer van Luuk de Jong, die deze zomer plots transfervrij vertrok vanuit PSV, won zijn eerste twee competitiewedstrijden. Er werd gewonnen van Vitória Guimarães SC (3-0) en Gil Vicente (0-2).

Slecht nieuws voor Gordon

De verhuizing van Farioli is slecht nieuws voor Gordon. De trainer huurde namelijk het peperdure penthouse van de zanger in Amsterdam. Na het vertrek van Farioli ging Gordon nog opzoek naar een nieuwe huurder, maar die vond hij niet. Inmiddels staat het pand in de verkoop, zo meldt Bekende Buren.

Gordon moet de maandelijkse inkomsten van 7500 euro, de huur die Farioli neerlegde, nu missen. Dat is een groot gemis voor de zanger, want er rust een hypotheek van 3 miljoen euro op het penthouse dat hij in 2021 kocht. Toen nam hij het appartement over voor een bedrag net onder de 2 miljoen euro.

Grote winst

Als de vraagprijs van 2.950.000 euro betaald wordt, kijkt Gordon naar een gigantische winst. Het penthouse bevat grote luxe en bevindt zich op de zevende verdieping van een prestigieus complex. De woning heeft drie slaapkamers, twee badkamers en een groot dakterras. Daarnaast is er een privé-lift.

Ajax

Ajax kiest niet zo vaak voor een buitenlandse trainer, maar nam het risico met Farioli. De Amsterdammers verspeelde het kampioenschap en dus vertrok de jonge Italiaan. Ajax-icoon John Heitinga is als vervanger aangewezen. De eerste punten zijn inmiddels verspild. Vorig weekend kwam Ajax niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. In de eerste speelronde wonnen de Ajacieden met 2-0 van Telstar.

