Antoinette Rijpma-de Jong baarde dit weekend opzien door zich af te melden voor de 3000 meter op het olympisch kwalificatietoernooi. De Friezin slaagde er eerder niet in zich te plaatsen op de 1000 meter, maar heeft nog een kans op de 1500. Hoewel ze al jaren aan de internationale top staat, bleek niet iedereen bij het horen van haar naam alleen aan schaatsen te denken...

Rijpma-de Jong pakte vorig seizoen nog goud op de EK allround in Heerenveen. Haar optreden maakte indruk en werd dan ook besproken in de Bureau Sport-podcast van Frank Evenblij en Erik Dijksta. Die eerste blijkt een bijzonder associatie bij de naam van de topschaatsster te hebben.

Dubbele naam

“Ik moet eerlijk zeggen", zo begint Evenblij. "Rijpma - de Jong. dat klinkt voor mij eigenlijk als een soort kaas. Vind je niet?” Dijkstra lijkt zich er wel enigszins in te kunnen vinden: “Ja, maar dat is sinds zij een dubbele naam heeft.”

“Omdat zij getrouwd is”, weet Evenblij, de 29-jarige kopvrouw van Team Reggeborgh gaf in 2022 haar jawoord aan Coen Rijpma. “Ze heette eerste Antoinette de Jong. En nu heet de Rijpma-de Jong."

De presentator vervormt dan zijn stem en imiteert zo op bijzonder geslaagde wijze de voiceover van een kaasreclame: “Een lekkere twintig plus kaas, lekker pikant, Rijpma-de Jong.”

'Rijpma belegen'

Zijn metgezellen in de podcast liggen al meteen in een deuk. Dijkstra besluit en nog een schepje bovenop te doen en komt met een voorzetje: “En als je dan ergens in Friesland in een kaaswinkel komt, denk je dat ze dan ook nog een variant hebben op die kaas?

“Rijpma belegen", gaat Evenblij verder met zijn imitatie. "Een volvette kaas.” Opnieuw worden zijn opmerkingen met veel gelach ontvangen. "Vind je niet?", zegt hij dan met zijn eigen stem. "Klinkt als een kaas, lekker, lekker!”

Smiley

Rijpma - de Jong leek het fragment wel te kunnen waarderen. Bij onderstaande post op Instagram plaatste zij een schaterlachende smiley. Ook onder meer Joy Beune vond het erg grappig, zo blijkt.

Bekijk het hilarische fragment uit Bureau Sport hieronder:

OKT in Thialf

Zondag staat de derde dag van het OKT op het programma in Thialf. Bij de vrouwen staat de 500 meter op het programma, met vooral veel spanning voor Jutta Leerdam die op de 1000 meter ten val kwam. De mannen rijden de tien kilometer. Bekijk hieronder de loting:

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.