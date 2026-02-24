De Nederlandse olympiërs zijn sinds maandag weer terug in het land, maar dat betekent nog niet dat ze van alle verplichtingen af zijn. De medaillewinnaars moeten zich dinsdag namelijk gaan melden in Den Haag waar ze een huldigingsprogramma voorgeschoteld krijgen. Onderdeel daarvan is een bezoek aan koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia.

Voor Nederland waren het de succesvolste Spelen ooit wat betreft het medailleklassement. Met tien keer goud, zeven keer zilver en drie keer brons eindigde TeamNL op een historische derde plek achter Noorwegen en de Verenigde Staten. De sporters, die daarvoor verantwoordelijk zijn geweest met alle successen worden dan ook in het zonnetje gezet.

Voordat ze door de koninklijke familie ontvangen worden, krijgen ze eerst nog een officiële huldiging in de Glazen Zaal in Den Haag. Daar worden de sporters en coaches vanaf 11.30 uur gehuldigd. Daar worden ze onder meer toegesproken door Rob Jetten, die sinds maandag de minister-president is. Ook Mirjam Sterk (minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport) en chef de mission Carl Verheijen zullen een speech houden. Alles bij elkaar zal dat waarschijnlijk tot 12.30 uur duren.

Bezoek aan de koning

Later in de middag brengen de sporters dan een bezoek aan koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia. Om 13.50 uur zullen de medaillewinnaars vertrekken naar Paleis Noordeinde en daar worden ze ontvangen door de koninklijke familie. Rond 15.00 uur gaan ze vervolgens met z'n allen op de foto.

De drie leden van het koninklijk huis zagen enkele van die sporters met eigen ogen in actie komen, want Willem-Alexander, Maxima en Amalia waren zelf enkele dagen te gast op de Spelen. Zij waren onder meer van de partij toen Jutta Leerdam op de 1000 meter het goud wist te winnen. Toen de schaatsster later op die dag gehuldigd werd in het TeamNL Huis leverde dat nog een bijzonder moment op tussen de olympisch kampioene en de koning.

Live te zien

De huldiging van de sporters is overigens live te zien op televisie. Om 11.25 uur begint de uitzending op NPO1 en ook zijn de festiviteiten te volgen via NOS.nl. Daar wordt enkel de huldiging in de Glazen Zaal uitgezonden en dus niet het bezoek van de sporters aan de koning, koningin en prinses.