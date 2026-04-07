Rodney Sneijder is na een moeilijke periode inmiddels weer grotendeels de oude. Het jongste van de drie Sneijder-broertjes is toe aan een nieuwe start. Daarom vraagt hij zijn volgers om hem uit de brand te helpen.

Oud-voetballer Rodney Sneijder kende de afgelopen jaren een moeilijke periode. In korte tijd verloor hij namelijk beide ouders. In 2023 overleed moeder Sylvia op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Begin 2025 kwam ook vader Barry te overlijden aan de gevolgen van die ziekte. Dat bracht Rodney in een donkere periode.

Moeilijke periode

Het verdriet van zijn beide ouders probeerde hij namelijk te verzachten door naar de drank te grijpen. Bovendien begon hij ook steeds vaker te gokken. Uiteindelijk was het zijn familie, met onder meer broer Wesley, die hem uit het slop trok. En nu is het tijd voor een volgende stap.

Sinds het moment dat vader Barry namelijk ernstig ziek werd, besloten Wesley en Rodney in te trekken in hun ouderlijk huis in Vleuten. De 35-jarige Rodney bleef daar vervolgens nog maanden wonen. In de zomer van 2025 besloot de familie om het huis in de verkoop te zetten, en dat is inmiddels verkocht. Dat brengt Rodney echter wel in een nieuwe zoektocht.

Lastige zoektocht

"Goedemorgen, Het ouderlijk huis van mijn ouders (waar ik momenteel woon) is verkocht en ik moet er per 28 mei uit", begint Sneijder op zijn eigen LinkedIn. "Daarom ben ik op zoek naar een huurwoning in de omgeving Vleuten / Leidsche Rijn / Houten."

Maar zoals wel meer Nederlanders moeite hebben in de zoektocht naar een nieuw huis, geldt dat ook voor Sneijder. " Er tussen komen is momenteel erg lastig, dus daarom mijn vraag: ben jij, of ken jij iemand, die mij hierbij kan helpen? Dan hoor ik het heel graag!", aldus de oud-voetballer van onder meer Ajax en FC Utrecht, die de hulp nodig heeft van zijn netwerk.

In de reacties komen al meerdere tips naar voren voor Sneijder, die dus het liefst in zijn oude omgeving blijft wonen. Hopelijk kan hij in een nieuw stulpje definitief het vervelende hoofdstuk van de afgelopen jaren afsluiten.