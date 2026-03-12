De terugkeer van Wesley Sneijder op het voetbalveld werd met veel gejuich ontvangen. Veel voetbalfans vonden het immers leuk om de recordinternational weer met plezier te zien sporten. Dat deed hij samen met onder meer broertje Rodney. Die hekelt daags na de wedstrijd ook de vele negatieve commentaren die ze ontvingen op sociale media.

Wesley Sneijder sprak na afloop van zijn rentree bij OSM'75 over het feit dat hij eindelijk weer plezier heeft teruggevonden. Hij kwam uit een moeilijke periode, na het verliezen van zijn beide ouders in een korte periode. Ook broertje Rodney, teamgenoot bij OSM, kwam in een diep dal terecht.

Negativiteit

Maar waar velen het alleen maar mooi vonden om de drie broers, oudste broer Jeffrey is de assistent-trainer, samen op het veld te zien, was er ook een groep mensen die het niet kon laten om zich negatief uit te laten. Daar spreekt Rodney zich enkele dagen hard tegen uit.

" Soms word ik moe van social media. Wat je ook post, er is altijd wel iemand met commentaar. Wat je ook deelt, er is kritiek. Of negativiteit. Of iemand die het beter denkt te weten", begint de jongste Sneijder-telg zijn beklag op LinkedIn. "En eerlijk? Dat zegt vaak meer over onze online cultuur dan over de post zelf."

'Snel oordeel'

" We lijken steeds sneller te oordelen, te reageren en af te kraken", vervolgt de oud-speler van onder andere FC Utrecht en RKC. "Terwijl we vergeten dat achter elke post gewoon een mens zit. Iemand met een eigen verhaal. Met dingen die je niet ziet aan de buitenkant. Misschien zouden we daar wat vaker bij stil mogen staan."

'Online helpen'

" Wat als we elkaar online wat meer zouden helpen in plaats van afkraken? Wat meer zouden gunnen in plaats van misgunnen? Wat vaker iets positiefs zouden zeggen in plaats van meteen onze mening te geven?", vraagt de 35-jarige Rodney zich af.

" Een kleine positieve reactie kost niets, maar kan voor iemand wél een groot verschil maken. Social media kan een plek zijn van verbinding, inspiratie en groei. Maar dat begint bij hoe wij zelf reageren. Dus misschien is de vraag niet: wat vind ik van deze post? Maar: voegt mijn reactie iets positiefs toe?", besluit Sneijder. Zijn betoog leidt tot veel positieve reacties van mensen die zich er in kunnen vinden. Het is nou eenmaal makkelijker om online haat te zaaien dan om het in het echt te doen.

Fout trainer

De Sneijder-broers mogen binnenkort weer aan de bak. Er moeten namelijk nog acht minuten worden ingehaald, nadat de trainer van OSM'75 een wisselmoment te veel gebruikte. Wesley kan dat 'gestolen worden'. Hij haalt er immers veel plezier uit. Of de oproep van zijn jongere broer ook effect gaat hebben, zal de tijd moeten uitwijzen.