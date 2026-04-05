Op een onbewoond eiland leer je elkaar pas echt kennen. In het tv-programma Football Island vliegen de opmerkingen al vroeg over en weer, met Wesley Sneijder in een opvallend dominante rol. Vooral Tom Beugelsdijk moet het ontgelden. "Maar we zouden hier ook niet meer zonder Tom kunnen", zegt Sneijder.

Het avontuur op Football Island is al een paar afleveringen onderweg en binnen de groep begint de rolverdeling steeds duidelijker te worden. Terwijl de ene oud-voetballer zich bezighoudt met onderdak en vuur, richt Sneijder zijn pijlen op een minstens zo belangrijke missie: eten. Volgens de recordinternational is er maar één man die daarbij onmisbaar is. "Hier hebben we jou nodig, Tom", zegt Sneijder terwijl hij zich tot Beugelsdijk richt.

'Tom, laat je van je beste kant zien'

De oud-speler van onder meer Real Madrid en Internazionale hamert direct op het belang van goede voeding. "Je moet goed eten, daardoor blijf je fit en scherp. Dan kan je ook je wedstrijden winnen. Tom, laat je van je beste kant zien, jongen. Dat was ook als topsporter altijd zo. Maar dat is ook nu zo. Nu juist, want je hebt niet de dingen die je thuis hebt."

Beugelsdijk zelf lijkt nog niet helemaal te weten wat hem te wachten staat op het eiland. "Oké, waar gaan we op jagen? Krabben?" vraagt hij zich wat ontwetend af. De Haagse oud-verdediger laat zich echter niet kennen. "Geef mij dat wapen maar."

Chefkok Sneijder

Hoewel hij meteen bereid is om zijn handen uit de mouwen te steken, geeft Beugelsdijk ook eerlijk toe dat zijn kwaliteiten niet in de keuken liggen. Dat onderdeel laat hij liever over aan Sneijder. "Mijn kracht is om het team te helpen. Ik doe mijn stinkende best om te helpen bij het overleven op dit eiland."

Beugelsdijk krijgt op zijn donder

Toch gaat het niet allemaal even soepel. Tijdens een van de eerste pogingen om voedsel te verzamelen, lijkt Beugelsdijk even afgeleid. Dat ontgaat Sneijder niet. "Tom, ben je wakker vriend? Rietsuiker", roept Sneijder. "Je moet wel wakker blijven. Je had één taak, verdomme."

Sneijder neemt duidelijk het voortouw, maar achter de camera klinkt een heel ander geluid. Daar blijkt juist hoeveel waardering Sneijder heeft voor de rol van Beugelsdijk. "We hebben Tom keihard nodig. We hadden ook iemand in ons team kunnen hebben die had gezegd: flikker lekker op, doe het zelf. We zouden hier ook niet meer zonder Tom kunnen." Ook Ronald de Boer ziet de waarde van de robuuste ex-verdediger. "Ik noem Tommie onze soldaat. Die beschermt ons bij wijze van spreken als er een grote boze man komt. Dat is top."

Uiteindelijk heeft Beugelsdijk de smaak te pakken. "Kijk eens jongens, banaantjes. Dat lijkt nog niet echt rijp, dat ziet alleen de finalist", lacht hij, waarna hij uiteraard weer een sneertje krijgt van Sneijder. "Dat gaat Tom zelf niet meemaken", grapt hij. "Ik kan nog eens verrassen, Wes.