Rondey Sneijder heeft op zijn Instagram van zich laten horen. De oud-voetballer en broer van recordinternational Wesley Sneijder gaat in op kritiek die hij van de buitenwacht zegt te krijgen over zijn berichten op sociale media.

De Sneijder-broers verloren binnen anderhalf jaar allebei hun ouders. Rodney (35) is de jongste telg van het drietal en bijt nu van zich af. "Ik hoor regelmatig via via dat sommige mensen vinden dat ik te veel post over mijn ouders en dat ik medelijden zoek. Opvallend genoeg heeft nog nooit iemand dat in mijn gezicht gezegd, altijd achter mijn rug om."

"Raakt het me?", vervolgt de oud-speler van onder meer Ajax, FC Utrecht, RKC en Almere City zijn relaas. "Van sommige mensen had ik het niet verwacht, dus dat is jammer. Maar verder? Het interesseert me eerlijk gezegd weinig."

"Dit is MIJN social media. IK bepaal wat ik deel. IK rouw op mijn manier. IK eer mijn ouders op mijn manier. Bevalt dat je niet? Niemand dwingt je om me te volgen. De groeten."

Wesley sprak zich eerder ook al openhartig uit over het verlies en het gemis van allebei zijn ouders. De voormalig speler van onder meer Ajax, Inter en Galatasaray denkt dagelijks aan zijn vader en moeder en heeft goede hoop hen ooit weer terug te zien.

Wesley Sneijder doet ondertussen mee aan de nodige programma's op de Nederlandse televisie zo was de recordinternational van het Nederlands elftal te zien bij de koningsdag editie van The Masked Singer en deed hij ook mee aan Football Island.