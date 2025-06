Carlos Alcaraz en Emma Raducanu maakten vorige week bekend dat ze samen meedoen aan het gemengd dubbelspel op de US Open en dat heeft geleid tot een ware mediastorm. De Britse bezocht enkele dagen later een wedstrijd van haar Spaanse collega op Queen's en sindsdien draait de geruchtenmolen op volle toeren over een mogelijke liefdesrelatie tussen de twee.

De band tussen Alcaraz en Raducanu is groot nieuws in de internationale media. Uiteraard is het een hot topic in de Britse media, waar Raducanu normaal gesproken toch al een geliefd onderwerp voor is. The Sun meldde eerder deze week namelijk dat insiders weten dat er zeker iets speelt tussen de twee vanwege hun gezamenlijke klik. Ook werd Alcaraz bij het hotel van Raducanu gespot tijdens het toernooi in Londen.

Ook in Spanje groot nieuws

Die verhalen hebben inmiddels ook hun weg buiten Groot-Brittannië gevonden en in meerdere landen is de mogelijke romance groot nieuws. Uiteraard ook in het thuisland van Alcaraz. "Is er een nieuw koppel in het tenniscircuit?", vraagt het Spaanse El Mundo zich af. "Het feit dat de twee hebben besloten om samen te spelen in het gemengd dubbel voor de komende US Open, iets wat ongebruikelijk is voor topspelers, heeft de speculatie verder aangewakkerd."

De krant benadrukt wel dat de twee tennissers zelf hebben gezegd dat er een normale vriendschap is. Waar ze in Spanje alles weten van Alcaraz, blijkt het dat Raducanu in het land een stuk mysterieuzer is. De Britse won in 2021 de US Open, maar zowel El Mundo als sportkrant Marca vindt het nodig om haar uitgebreid voor te stellen aan de lezers.

Gedragsexpert kijkt naar lichaamstaal

Ondanks de relatieve onbekendheid van Raducanu in Spanje is de band tussen de twee overal ter wereld een geliefd onderwerp. "De geruchtenmolen draait op volle toeren. Alcaraz wakkerde de speculatie aan met zijn uitspraken tijdens de persconferentie", schrijft het Duitse BILD. De Spanjaard zei na afloop van zijn wedstrijd dat hij blij was dat Raducanu er was en dat hij graag eens bij haar zou komen kijken.

Inmiddels hebben de verhalen zelfs ook de andere kant van de wereld gehaald, want ook het Australische 9News pakt ermee uit. Toch is het nergens zo gek als in de Britse pers, want daar vroeg Daily Mail zelfs gedragsexpert Judi James te kijken naar de lichaamstaal van Raducanu toen ze tijdens een interview gevraagd werd naar Alcaraz.

Het viel James op dat de tennisster oogcontact met de interviewer ontweek en dat ze tijd leek te rekken door de vraag te herhalen. Ook giechelde Raducanu met grote regelmaat op de tribune en dat is volgens de gedragsexpert iets dat jonge vrouwen vaak doen om de aandacht van een jongen te trekken.

Wimbledon

Hun mogelijke relatie zal op Wimbledon de komende weken ongetwijfeld een belangrijk gespreksonderwerp worden. Dat was uitgerekend de plek waar de geruchten vorig jaar voor het eerst op gang kwamen doordat Raducanu een bezoekje bracht aan de gewonnen finale van Alcaraz tegen Djokovic.