James Wade heeft er moeite mee om zijn darmen onder controle te houden. Nadat hij vorig jaar al luid en duidelijk een scheet liet tijdens een wedstrijd tegen Callan Rydz, was het nu weer raak. Dinsdag bij het ingooien op Players Championship 17 tegen Peter Wright liet hij weer zo'n stinker glippen.

Bij het naar het bord lopen floepte er een scheet uit, duidelijk hoorbaar voor zijn tegenstander, de caller én de kijkers thuis. Want tot overmaat van ramp werd de wedstrijd uitgezonden op de livestream van de PDC, waar de caller (Owen Binks) hem nog even fijntjes op wees. Tegenstander Wright kon zijn ogen en oren niet geloven en stond nam lachend afstand van Wade.

'Hij glipte er uit'

De caller riep het uit van afschuw toen de scheten latende Wade vlak langs hem liep. "Sjonge jonge, oke dan... Dit is een wedstrijd die gestreamd wordt jongens...", zei hij. Wade verontschuldigde zich achter bij zijn tafeltje meteen: "Hij glipte er uit." Vervolgens kreeg de Engelsman van de caller nog even de tijd, maar wilde Wade liever snel door.

Stinkende Wade wint

De volledig afgeleide Wright mocht ook nog negen nieuwe ingooipijlen gooien, maar daar had de Schotse darter ook geen behoefte aan. De wedstrijd in de derde ronde werd uiteindelijk gewonnen door Wade met 6-5. Zijn gore tactiek wierp dus zijn vruchten af. In de kwartfinale liet latere winnaar Chris Dobey hem een poepie ruiken door Wade met 6-3 uit te schakelen. Bekijk het fragment hieronder.

𝗚𝗔𝗗𝗩𝗘𝗥𝗗𝗔𝗠𝗠𝗘ⵑ 💨🤢

James Wade laat wéér een scheet, nu vlak voor Peter Wright 😅#ViaplayDarts pic.twitter.com/5tz1nQGEix — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) June 18, 2025

Players Championship 18

Woensdag tijdens Players Championship 18 vloog Wright er meteen in de eerste ronde uit tegen de Fransman Thibault Tricole. Wade overleefde de eerste ronde wel, al is het de vraag of zijn tegenstander Pero Ljubic er zonder nare geurtjes vanaf kwam. Raymond van Barneveld nam in zijn eerste partij eindelijk revanche voor de WK-deceptie van ruim een half jaar geleden.

