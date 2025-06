Raymond van Barneveld heeft eindelijk revanche genomen voor zijn deceptie op het WK darts. De Nederlandse topdarter (58) verloor in december 2024 verrassend in de tweede ronde van het WK tegen de 'onbekende' Welshman Nick Kenny. Zijn eerste kans op wraak ging daarna ook mis, maar nu heeft hij Kenny voor het eerst te pakken.

Tijdens Players Championship 18 in Leicester werden de twee weer aan elkaar gekoppeld. In de eerste ronde van het vloertoernooi bij de PDC was Van Barneveld niet goed, maar zijn 89.40 gemiddeld was wel meer dan genoeg om Kenny te kloppen. Het werd 6-3 voor de Nederlander, die daarmee zijn pijnlijke nederlaag in Alexandra Palace wegspoelde.

Topdarter Raymond van Barneveld zet opvallende stap in zijn carrière, aankondiging leidt tot ongeloof Raymond van Barneveld worstelt al maanden om weer op topniveau te komen bij de PDC. De Nederlandse topdarter (58) zei eerder al dat hij het rustiger aan gaat doen, maar heeft nu wel een heel opmerkelijke stap in zijn carrière gezet en experts en fans geloven hun ogen niet.

Statistieken nóg pijnlijker

In februari 2025 speelden de twee ook al tegen elkaar tijdens Players Championship 2, maar toen werden de statistieken van Barney tegen Kenny nog pijnlijker. De Welshe darter was met maar liefst 6-0 te sterk voor de legende en vijfvoudig wereldkampioen. Nu staat het in onderlinge duels dus 2-1, wel nog altijd in het voordeel van Kenny.

'Knop is om' bij topdarter Michael van Gerwen: 'Dat is wel waar je naartoe wilt werken' De knop is om bij Michael van Gerwen. Dat gevoel heeft zijn goede vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door geeft de dartsanalist een inkijkje in hoe het ervoor staat met de nummer drie van de wereld. Van Gerwen zit momenteel in een pauze om zijn scheiding met ex-vrouw Daphne te regelen.

Deelname aan World Matchplay

Van Barneveld heeft goede prestaties nodig op de vloertoernooien bij de PDC. Over een kleine maand is de deadline voor plaatsing voor de World Matchplay. De Nederlander staat op de voorlaatste plek van de ProTour Order of Merit die recht geeft op deelname aan het 'zomer-WK'. Dinsdag reikte hij tot de derde ronde, waarin hij verloor van landgenoot Gian van Veen. Woensdag is dus een nieuwe kans, na zijn revanche op Kenny.

Topprestatie Danny Noppert

Danny Noppert zette woensdag in de eerste ronde een absolute topprestatie neer. Met liefst 110.68 gemiddeld zette hij landgenoot Jelle Klaasen overtuigend aan de kant. Het is het hoogste gemiddelde van de dag en ook hoger dan er tijdens heel Players Championship 17 dinsdag werd gegooid.

Prestatie van Nederlandse darters op World Cup bekritiseerd: 'Daar zijn we nu dan blij mee' Danny Noppert en Gian van Veen toonden zich een waar team namens Nederland op de World Cup of Darts. Qua uitstraling was het 'zeker het beste Nederlandse team ooit' op de World Cup, is ex-profdarter Vincent van der Voort ervan overtuigd. Maar de voormalig deelnemer heeft ook een puntje van kritiek.

Podcast Darts Draait Door

Noppert was afgelopen weekend nog actief op de World Cup of Darts met koppelpartner Van Veen. Ze raakten samen tot in de halve finales, waarin werd verloren van Wales. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreken ex-topdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de hoogte- en dieptepunten van de World Cup. Beluister 'm hieronder.