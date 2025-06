De Italiaanse Diletta Leotta heeft er een handje van om haar volgers te betoveren met mooie foto's op sociale media. Ook dit keer is het weer raak. De vrouw van keeper Loris Karius schitterde bij een concert van zangeres Elodie.

De DAZN-presentatrice droeg een gewaagde outfit toen ze het concert van Elodie in het San Siro-stadion in Milaan bijwoonde. Ze droeg een laag uitgesneden latex topje, dat in de smaak viel bij haar fans. 'Wat ben je toch mooi', was een van de reacties onder de post van de 33-jarige Leotta op Instagram die ze omschreef als 'wat een nacht'. Ze haalde in rap tempo meer dan 250.000 likes bij elkaar.

Betoverende presentratice (33) maakt enorme indruk met witte rok bij finale Roland Garros Carlos Alcaraz en Jannik Sinner stalen zondag de show op de baan bij de finale van Roland Garros, maar ook op de tribune maakte iemand een enorme indruk: de Italiaanse presentatrice Diletta Leotta (33).

Lovende reacties

Maar bij alleen likes bleef het niet. 'Perfectie', reageerde iemand. Een ander richtte zich weer tot keeper Karius, met wie de bekende presentatrice getrouwd is. "De mooiste wedstrijd van Loris Karius' leven. Laat haar niet ontsnappen", plaatste iemand onder de post. "Je kunt niet ontkennen dat ze mooi is", schreef een ander. En: "Wat een geweldige vrouw."

Leotta steelt de laatste tijd de show. Zo was ze onlangs ook bij de finale van Roland Garros tussen Carlos Alcaraz en haar landgenoot Jannik Sinner. De presentatrice van DAZN kreeg een imposant schouwspel te zien, met Alcaraz als uiteindelijke winnaar. Ze werd omschreven als 'De Siciliaanse Barbie'.

Getrouwd met Karius

Leotta is de vrouw van de Duitse voetbalkeeper Loris Karius. "Loris kwam de kamer in en ik zei: 'Meiden, de man van mijn leven is gearriveerd'. Dat was echt geweldig", aldus Leotta volgens Bild. De Italiaanse omschrijft het moment dan ook als 'liefde op het eerste gezicht'.

Betoverende presentatrice schittert in bikini op zonnige vakantie: 'De allermooiste' Diletta Leotta geniet zichtbaar van het vakantie op Mallorca. De sportpresentatrice en vrouw van voormalig Liverpool-doelman Loris Karius deelt op Instagram de één na de andere foto, waarmee ze haar negen miljoen volgers flink verwend.

Leotta beviel in augustus op haar eigen verjaardag van een dochter genaamd Aria. Het stel kiest ervoor om hun dochter tweetalig op te voeden, in het Duits en Italiaans. Onderling communiceren ze voornamelijk in het Engels, al is Karius inmiddels begonnen met het leren van Italiaans, en daarin boekt hij steeds meer vooruitgang. Duits leren zit er voor de Italiaanse niet in: "Hij wil dat ik het leer, maar het is te moeilijk."