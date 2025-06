Betoverende presentatrice schittert in bikini op zonnige vakantie: 'De allermooiste'

Diletta Leotta geniet zichtbaar van het vakantie op Mallorca. De sportpresentatrice en vrouw van voormalig Liverpool-doelman Loris Karius deelt op Instagram de één na de andere foto, waarmee ze haar negen miljoen volgers flink verwend.

Nu het voetbalseizoen voor Karius erop zit bij zijn Duitse club Schalke 04, is het tijd voor het stel voor een broodnodige vakantie. Samen zijn ze neergestreken in Mallorca om volledig tot rust te komen. Leotta kennende kunnen de welbekende vakantiekiekjes uiteraard niet ontbreken.

Beroemde voetbalvrouw laat volgers opnieuw smullen met onthullende foto's: 'Wat een schoonheid' Diletta Leotta, de vrouw van ex-Liverpool-doelman Loris Karius, heeft weer toegeslagen. De Italiaanse presentatrice heeft op Instagram nieuwe foto's geplaatst in een outfit waar haar negen miljoen volgers van smullen.

'De allermooiste die er bestaat'

Onder de Spaanse zon stal ze wederom de show met een aantal schitterende outfits. Op de foto's is te zien hoe ze in in een weinig onthullende zwarte bikini poseert terwijl ze net uit het water komt. Later verbluft ze haar volgers met een foto in een roze bikini met opvallende bril. "De allermooiste die er bestaat", schreef één van haar volgers. Iemand anders reageerde: "Wat een prachtig meisje."

Uiteraard mogen de schattige foto's samen met haar man Karius niet ontbreken. Het stel is op de foto gezet op het moment dat de zon op prachtige wijze ondergaat. De twee zijn ook te zien samen met hun tweejarige dochter Aria, die in de handen van haar vader geniet van een duik in het zwembad. Toch is er niet alleen ruimte voor rust op vakantie. Zo maakt Leotta indruk met haar kunsten op de e-Foil, waarmee je als het ware over het water zweeft.

Liefde op het eerste gezicht

Karius, die de schlemiel was in de Champions League-finale van Liverpool, ontmoette Leotta tijdens een mode-evenement in Parijs in 2022. "Loris kwam de kamer in en ik zei: Meiden, de man van mijn leven is gearriveerd. Dat was echt geweldig", aldus Leotta volgens Bild. De Duitse doelman zette de eerste stap, waarna de twee in een diep gesprek raakte. Leotta omschreef het moment dan ook als 'liefde op het eerste gezicht'.

Niet veel later raakte de presentatrice van DAZN zwanger van Karius. "Dat maakte me bang", zo herinnert ze zich, "maar ik was ook erg blij met Loris. In augustus werd dochter Aria geboren, toevallig op dezelfde dag als de moeder van Leotta. De Italiaanse was dit weekend op tijd terug van haar vakantie om de finale van Roland Garros tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner bij te wonen. Daar stal ze uiteraard opnieuw de show in een shitterende witte jurk.