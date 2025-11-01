Als Jorrel Hato een lift naar huis wilt, kan hij beter niet in de auto stappen bij Chelsea-ploeggenoot Wesley Fofana. De Fransman had al een verbod op rijden door zijn acht eerdere overtredingen, maar besloot toch achter het stuur te stappen.

Door acht eerdere verkeersovertredingen mocht Fofana eigenlijk al twee jaar lang niet achter het stuur zitten. Dit deed hij toch en zich beheersen bleek moeilijk. Op beelden is te zien hoe de Fransman op een levensgevaarlijke manier inhaalt met zijn Lamborghini.

Chelsea's Wesley Fofana, who is already serving two-year ban for eight previous speeding offences, must now complete 300 hours of community service



Read the full story ⬇️https://t.co/EuJCURC3N6 pic.twitter.com/tR0TPNT3c1 — Telegraph Football (@TeleFootball) November 1, 2025

Dit leverde hem een negende verkeersovertreding op en dus ook een nieuwe straf. De verdediger moet 300 uur aan onbetaalde taakstraf voldoen of hij gaat naar de gevangenis. Het incident vond plaats eind april dit jaar en Fofana erkende schuldig te zijn.

Harde woorden

De rechter had ook nog enkele harde woorden voor Fofana. "Je begrijpt dat er veel jonge kinderen zijn die naar jou opkijken. Dat weegt ook mee. Zij zullen niet allemaal een auto kunnen betalen zoals jij die hen veilig houdt. Dat weerhoudt sommige tieners er niet van hetzelfde te proberen als jij. Zij kunnen de auto niet besturen met zulke gekke manoeuvres en dan zullen ze sterven. Je moet veel verantwoordelijker omgaan met je gedrag", zo citeert The Telegraph.

Fofana kwam via Saint-Etienne en Leicester City in de zomer van 2022 voor meer dan 80 miljoen euro naar Chelsea. Sindsdien kwam hij tot 39 duels voor The Blues, waarin hij twee keer scoorde en één assist gaf. Deze was laatst tijdens de 5-1 overwinning van zijn ploeg op Ajax in de Champions League.

Chelsae staat na negen speelrondes in de middenmoot van de Premier League. Zaterdagmiddag staat een Londense derby tegen Tottenham Hotspur op het programma. Fofana staat in de basis bij de bezoekers. Nederlandsers Hato en Xavi Simons zitten op de bank. Mickey van der Ven staat wel in de basis bij de thuisploeg. Hij draagt ook de aanvoerdersband.