Chelsea-trainer Enzo Maresca heeft zijn eigen speler Liam Delap keihard bekritiseerd. De aanvaller kreeg rood in de Carabao Cup-wedstrijd tegen Wolverhampton, wat een opmerkelijke reeks van Chelsea voortzet. Het was al de zesde keer dit seizoen dat een speler van de Londenaren van het veld werd gestuurd.

De actie van de spits, die na een uur inviel na maandenlang buitenspel te hebben gestaan met een blessure, had Chelsea duur kunnen komen te staan, maar de Blues wonnen uiteindelijk met 4-3 van Wolves op Molineux. Voor Delap was het zijn rentree na een blessure, maar die verliep allesbehalve volgens plan. De zomeraanwinst viel in de tweede helft in en pakte binnen zeven minuten twee gele kaarten.

'Egoïstisch'

Chelsea stond zo met tien man, iets waar het team dit seizoen aan gewend is geraakt. Maresca noemde Delaps acties 'egoïstisch' en de slechte discipline van het team blijft een probleem. De Italiaanse coach had de voormalige Ipswich-aanvaller duidelijk gemaakt dat hij kalm moest blijven na zijn eerste gele kaart, maar die raad werd duidelijk niet opgevolgd, meldt Mirror.

'Dom, onnodig en absoluut verdiend'

"We kregen een hele domme rode kaart, die totaal onnodig en absoluut verdiend was. We kunnen zulke rode kaarten vermijden en dat moeten we ook doen. Als het een rode kaart is zoals vandaag, is het schandalig. Er waren twee gele kaarten in zeven minuten, en beide hadden vermeden kunnen worden. Dat is niet goed. Na de gele kaart heb ik hem (Delap, red.) vier of vijf keer gezegd kalm te blijven."

'Hij speelt de wedstrijd voor zichzelf'

"Maar Liam is een speler die, als hij op het veld staat, waarschijnlijk de wedstrijd voor zichzelf speelt en het moeilijk vindt om te beseffen en te luisteren naar wat er om hem heen gebeurt," aldus Maresca. Delap zelf gaf zijn fout toe op sociale media en schreef: "Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn acties. De volgende keer zal ik me beter gedragen."

Vele rode kaarten

Doelman Robert Sánchez werd in de beginfase tegen Manchester United van het veld gestuurd, waardoor United de controle kon overnemen en de wedstrijd wonnen. Een week later kreeg Trevoh Chalobah rood in de thuisnederlaag tegen Brighton. Drie dagen later werd João Pedro weggestuurd met twee gele kaarten tegen Benfica in de Champions League. Dit gebeurde aan het einde van de wedstrijd en de Londenaren wisten hun voorsprong te behouden. Onlangs kreeg Malo Gusto rood in de overwinning op Nottingham Forest.