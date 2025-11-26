Voetbalicoon Cristiano Ronaldo wekte bij vele voetbalfans verbazing toen hij vorige week aanschoof bij een chic etentje in het Amerikaanse Witte Huis. De veertigjarige Portugees werd ingezet als ambassadeur van Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman tijdens zijn staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Tijdens het staatsbanket bezorgde Ronaldo een vrouw de avond van haar leven. "Een al perfecte avond nóg perfecter gemaakt."

Het internet stond de afgelopen dagen vol met video's van Ronaldo samen met president Donald Trump. Ook deelde de spits een selfie waarin onder meer Elon Musk en Gianni Infantino te bewonderen waren. Toch werd de superster tijdens het prestigieuse etentje in het Witte Huis langs een minder bekend persoon gepositioneerd. De buurvrouw van Ronaldo tijdens de avond was namelijk Brooke Rollins, secretaris van landbouw in de Amerikaanse regering.

'Ik herkende hem dus niet'

Het grappige van het verhaal is dat Rollins in het begin geen idee had wie Ronaldo was, zo onthult ze via haar Instagram. "Toen ik op mijn plaats ging zitten, zag ik het naamkaartje naast dat van mij staan. ‘Mr. Ronaldo’, stond erop. Ik vroeg me af wie dat in godsnaam kon zijn", zo schreef ze.

Een paar minuten later kwam Ronaldo met zijn verloofde Georgina Rodriguez binnen. "Een man met een enorme glimlach, echt stralend van geluk'', zo omschreef Rollins de speler van Al-Nassr op het eerste ogenblik. "Ik herkende hem dus niet, mijn kinderen waren extreem gegeneerd (‘Wow mama hij heeft meer volgers op Instagram dan iedereen in de wereld!’). Maar enkele seconden later schoten we al erg goed met elkaar op en ik ben zeker dat we de prijs voor allerleukste tafel hebben gewonnen!”

'Hier moet ik nog even van bekomen'

In haar bericht bedankt ze uitgebreid Ronaldo en haar verloofde voor de onvergetelijke avond. Zo schreef ze: "Cristiano en Georgina, BEDANKT voor het gelach en de gedeelde liefde voor onze vaderlanden. Jullie hebben een al perfecte avond nóg perfecter gemaakt."

Rollins sluit af met een paar excessieve complimenten aan het adres van Ronaldo. "Hier moet ik nog even van bekomen. Hun vriendelijkheid, nederigheid en licht vulde de kamer. Niks beter dan nieuwe vrienden maken. Wat een zegen! Maar ik blijf American ‘football’ nog altijd beter vinden!", aldus de 53-jarige secretaris van landbouw.

