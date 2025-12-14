Cristiano Ronaldo, de legendarische voetballer, is een groot fan en verzamelaar van auto's. Nu zou hij wel eens achter het stuur kunnen kruipen op het witte doek. De Portugese topvoetballer heeft namelijk een uitnodiging gekregen voor een rol in de laatste film van de 'Fast & Furious'-reeks.

Vin Diesel, het gezicht van de 'Fast & Furious'-films als Dominic 'Dom' Toretto, lijkt de komst van de voetbalster te hebben bevestigd. Hij deelde een foto met Ronaldo op zijn Instagram-account. In het bijschrift schreef hij: "Iedereen vroeg of hij deel zou uitmaken van de Fast-mythologie... Ik moet jullie zeggen, hij is echt. We hebben een rol voor hem geschreven..."

Grote namen keren terug

Hoewel er weinig bekend is over Ronaldo's potentiële rol in de film, en de voetballer dit zelf nog niet heeft bevestigd, kunnen fans de elfde film in april 2027 in de bioscoop verwachten. Naast Diesel keren sterren als Dwayne Johnson, Jason Statham, Jason Momoa, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez en anderen terug in de elfde en naar verluidt laatste film van deze actiefilm die draait om snelle auto's. In juni bevestigde Diesel op 'FuelFest' dat ook het personage Brian O'Conner, oorspronkelijk gespeeld door Paul Walker, zal terugkeren in de film.

Extra geld via Ronaldo

Het nieuws over Ronaldo's mogelijke verschijning komt enkele maanden nadat 'The Wall Street Journal' als eerste meldde dat Universal Pictures een aanzienlijk strenger budget voor de film had opgelegd. Het is mogelijk dat de Portugese voetballer Diesel en zijn team zal helpen om extra geld binnen te halen, nadat ze 340 miljoen dollar hadden uitgegeven aan de vorige film. Cristiano Ronaldo verdient in Saoedi-Arabië vier miljoen dollar per week, oftewel meer dan 200 miljoen per jaar.

WK voetbal in Amerika

Ronaldo hoopt geselecteerd te worden voor het WK voetbal van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Portugal, zijn land, is ingedeeld in Groep K met Oezbekistan, Colombia en een play-offwinnaar. Aangezien de wedstrijden in Amerika zijn, kan Ronaldo zichzelf vast laten zien en verkopen aan Hollywood. Wanneer de opnames van de nieuwe Fast & Furious gepland staan, is niet bekend.