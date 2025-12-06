De WK loting van vrijdagavond heeft het nodige stof doen opwaaien. Niet vanwege de poules die uiteindelijk werden bekendgemaakt, maar vanwege al het theater eromheen. In het buitenland vielen kiezelharde woorden over de show in de Verenigde Staten, die bij velen absoluut niet in de smaak viel.

Het duurde lang, heel erg lang voordat er eindelijk geloot werd voor het WK voetbal in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Dat kwam vooral door FIFA-baas Gianni Infantino, die werkelijk niet weg te slaan leek van het beeldscherm en zichzelf bijzonder graag hoorde praten. Dat deed hij niet alleen voor zichzelf, maar ook om zijn grote vriend Donald Trump te pas en te onpas te complimenteren. Je zou bijna vergeten dat Mexico en Canada ook bij de organiserende landen horen.

De Amerikaanse president kreeg zelfs de speciaal in het leven geroepen FIFA Peace Prize. Zo'n beetje iedereen zag wel aankomen dat, toen de prijs plots werd aangekondigd, Trump deze zou ontvangen. Hij was er maar wat blij mee, noemde het zelfs een van de meest eervolle momenten in zijn leven. Daar was lang niet iedereen het mee eens.

Het Engelse The Mirror komt met een werkelijk vernietigend stuk over de show die Trump en Infantino opvoerden in Washington. "Wat een viering van the beautiful game had moeten zijn bij de loting voor het WK voetbal, is in plaats daarvan verworven tot een ordinaire uiting van politieke vleierij jegens Donald Trump", vond de journalist.

'Walgelijk' optreden tijdens WK-loting

Hij noemde het een loting 'doordrenkt van politiek theater' en vond het ronduit 'walgelijk' hoe Trump zo in het zonnetje werd gezet. "De voetbalbond, die ooit geplaagd werd door corruptieschandalen en wanhopig probeerde zijn geloofwaardigheid te herstellen, heeft zich in plaats daarvan beperkt tot een wereldwijde PR-afdeling voor een van de meest verdeeldheid zaaiende leiders ter wereld."

Uiteindelijk werd er nadat het programma flink wat vertraging opliep geloot, maar voor schrijver Christopher Bucktin was de avond al verziekt. "Het ging om ego, macht en wederzijds gunsten verlenen tussen twee mensen die de mensen - en de sport - als toneel voor hun eigen ambities zien."

Ook kritiek op ander duo

Trump en Infantino waren overigens niet de enige twee hoofdrolspelers die kritiek kregen. Het presentatie duo Kevin Hart en Heidi Klum, die vooral complimenten kreeg vanwege haar outfit, viel niet overal in de smaak.

Bij The Sun werd er bijzonder weinig gelachen om de ingestudeerde moppen van het tweetal. "Hij (Kevin Hart, red.) is onder bijna alle omstandigheden vermakelijk, maar in een zaal vol met de grootste namen uit de voetbalwereld viel zijn gespeelde kennis van de sport niet in goede aarde. En ook de grappen die Klum hem probeerde voor te schotelen, waren geen grappen."

Al dat ook bij deze krant de meeste frustratie bij het optreden van de FIFA-baas. "Infanino verscheen liefst drie keer op het podium voordat de loting daadwerkelijk begon, waarbij hij zoals hij dat graag doet, centraal stond."

