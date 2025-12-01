Ook Cristiano Ronaldo (40) heeft niet het eeuwige voetballeven. De Portugese superster blijft voorlopig scoren voor Al-Nassr en het nationale elftal, maar hij lijkt ook alvast na te denken over het leven na zijn voetbalcarrière.

In juni van dit jaar zei hij nog: "Mijn mentaliteit is dat ik van dag tot dag leef. Ik weet niet hoe lang ik nog zal spelen, maar ik geniet van de momenten. Er is nog niks besloten over mijn pensioen. Ik ga door totdat ik het niet meer zo leuk vind als nu."

Nieuw tijdperk

En met een post op Instagram schetst hij een van de mogelijke paden die hij gaat bewandelen. "Een nieuw tijdperk van de vechtsport komt eraan", schrijft hij erbij. Op de still staat hij tegenover Ilia Topuria, een in Georgië geboren MMA-vechter.

"Inet, toewijding, hard werken, want alleen talent is niet meer genoeg", vertelt Ronaldo in de video. En Topuria zegt: "Mijn mentaliteit is hetzelfge gebleven. Als iemand iets presteert, dan denk ik: dat kan ik ook. En als niemand het nog heeft gepresteerd, dan denk ik: dan word ik de eerste."

WOW FC MMA

De Portugese aanvaller sluit zich aan bij WOW FC MMA. Ook Topuria is betrokken bij de promotor van MMA. "We zijn verheugd om aan te kondigen dat Cristiano Ronaldo zich aansluit bij Wow als een belangrijke partner", schrijft de organistie op Instagram.

"Cristiano is meer dan een sporticoon. Hij is een wereldwijd rolmodel, zowel op het veld als daarbuiten. Een van de grotoste atleten in degeschiedenis sluit zich bij ons aan om de wereldwijde groei van MMA te versnellen." Of hij ook zelf zal vechten is de vraag. Vooralsnog is er geen partij aagekondigd met CR7.

Met WOW gaat het prima. Volgens BEInsports is het aantal toeschouwers per wedstrijd bij WOW FC gegeroeid met 400 proecnt dit jaar. In meer dan 170 landen worden de gevechtenuitgezonedn.