Cristiano Ronaldo was onlangs te gast bij een chique diner in het Witte Huis, georganiseerd door president Donald Trump. De sterspeler van Al-Nassr ging samen met kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië. Er volgde een selfie die de wereld over ging en na de ontmoeting bestookten Ronaldo en Trump elkaar nog met mooie woorden.

Voetbalicoon Ronaldo deelde een opvallende post op sociale media na zijn bezoek aan het Witte Huis. Deze bijeenkoms was georganiseerd om de groeiende politieke en economische banden tussen Washington en Riyad te verstevigen. Ronaldo's aanwezigheid, naast de Saoedische delegatie, benadrukte opnieuw zijn cruciale rol in de sportstrategie van het koninkrijk voor Al-Nassr.

Trump opent de avond met sterrenparade

Trump trapte de avond af met een warm welkom voor de illustere gasten. Onder hen bevonden zich CEO's van grote bedrijven en andere invloedrijke gasten, onder wie FIFA-baas Gianni Infantino. Ronaldo kon aanwezig zijn dankzij een schorsing die hij opliep bij de nationale ploeg van Portugal. De superster gaf een elleboogstoot in de wedstrijd tegen Ierland.

In zijn speech had Trump lovende woorden voor de Portugees. "Jullie weten, mijn zoon is een enorme fan van Ronaldo, waar hij ook is. Barron heeft hem mogen ontmoeten, en ik denk dat hij nu iets meer respect heeft voor zijn vader, puur omdat ik jullie aan elkaar heb voorgesteld. Dus ik wil jullie beiden bedanken voor jullie aanwezigheid. Het is echt een grote eer", waren de woorden van de president.

Ronaldo reageert met hartverwarmende boodschap

Kort na het evenement deelde Ronaldo zijn gedachten op Instagram, met een opvallend warme dankbetuiging aan Trump en first lady Melania. "Dank u, meneer de President, voor de uitnodiging en de hartelijke ontvangst die u en de First Lady mij en mijn aanstaande vrouw hebben geboden. We hebben allemaal iets zinvols bij te dragen, en ik ben klaar om mijn steentje bij te dragen om nieuwe generaties te inspireren een moedigere, verantwoordelijkere toekomst op te bouwen, gekenmerkt door duurzame vrede."

Trump tovert met AI-beelden

Trump lijkt zelf inmiddels ook groot bewonderaar te zijn van Ronaldo. De president liet een AI-filmpje maken, waarop te zien was dat hij samen met de Portugees een balletje hoog hield in de Oval Office. "Ronaldo is een geweldige gozer", schreef Trump bij de post op zijn eigen sociale medium Truth Social. "Ik vond het geweldig om hem in het Witte Huis te ontmoeten. Echt slim en cool!"