Cristiano Ronaldo heeft zich zeker niet van zijn beste kant laten zien in het WK-kwalificatieduel met Ierland. Bij een 2-0 achterstand tegen Ierland kreeg de Portugees een rode kaart en maakte er een enorm showtje van. Zijn team verloor uiteindelijk ook.

Vooraf had Ronaldo al geroepen dat hij waarschijnlijk uitgefloten zou worden door het publiek in Ierland. Dat vond de 40-jarige aanvoerder van Portugal niet erg. Lekker, zelfs. Maar in zijn 226e interland bleek het toch anders te liggen. AZ-spits Troy Parrott scoorde in de eerste helft twee keer en zette de thuisploeg zodoende op 2-0.

Rode kaart Ronaldo, publiek zwaait hem gedag

In de tweede helft had Portugal moeite om de aansluitingstreffer te maken. Ronaldo maakte op een gegeven moment een huilgebaar naar het publiek van Ierland. Even later deelde hij een smerige elleboog uit. Dat ging voorbij aan de scheidsrechter, maar niet aan de VAR. Na ingrijpen van de oplettende Nederlandse videoscheidsrechter Pol van Boekel kreeg CR7 een directe rode kaart voorgeschoteld.

Vervolgens stak hij nog cynisch beide duimen op naar de thuisfans, die hem maar wat graag uitzwaaiden. Een enkeling deed het huilgebaar terug. Het was zijn eerste rode kaart in 226 interlands voor Portugal.

Portugal nog niet zeker van WK

Portugal wist niet meer te scoren en verloor met 2-0 in Ierland. De Portugezen blijven desondanks wel aan kop van Groep F in de WK-kwalificatie. Helemaal zeker van plaatsing voor het wereldkampioenschap in 2026 zijn ze nog niet. Zondag moet dat gebeuren tegen Armenië, alleen dan zonder Ronaldo. Hongarije en Ierland vechten om plek 2, die recht geeft op play-offs.

