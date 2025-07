Diogo Jota en zijn broer André Silva zijn zaterdag in Portugal begraven. Jota, aanvaller bij Liverpool, kwam in de nacht van woensdag op donderdag in Spanje om het leven bij een auto-ongeluk. Veel prominenten uit de sportwereld waren present bij de ceremonie. Maar waar was Cristiano Ronaldo?

Velen hadden verwacht dat Ronaldo aanwezig zou zijn bij de begrafenis. Hij en Jota zijn immers collega's van elkaar bij het Portugese elftal. Een maand terug beleefden ze nog een enorme triom: Portugal won vierde editie van de Nations League.

Donderdag liet CR7, speler van het Saudische Al-Nassr, nog wel een reactie achter op social media naar aanleiding van het tragische nieuws omtrent de geliefde aanvaller. "Dit slaat gewoon nergens op", aldus Ronaldo. "We waren nog onlangs samen in het nationale elftal. Je bent recent nog getrouwd. We gaan je allemaal missen."

Hierom is Cristiano Ronaldo afwezig bij uitvaart Diogo Jota

Dus wat is dan de reden van de absentie van Cristiano Ronaldo bij zo'n gewichtige gebeurtenis binnen het Portugese voetbal? De reden is ietwat ontnuchterend: Ronaldo was op vakantie. De 40-jarige levende legende was volgens een krant uit Mallorca op een trip naar het Spaanse eiland. Hij was daar met zijn jacht, een Azimut Grande die ruim 6 miljoen euro heeft gekost.

De Portugese krant Ultima Hora meldt dat het jacht van de topvoetballer is gespot in de haven Port d’Andratx. Aan boord waren vrienden en familieleden van de Portugese superster. "Afgelopen maandag, 30 juni, verscheen Ronaldo onverwacht en discreet in het sportcentrum Megasport om te trainen en een potje padel te spelen", aldus de krant. "Zoals gewoonlijk werd hij vergezeld door zijn partner, het Spaans-Argentijnse model en zakenvrouw Georgina Rodríguez."

Kritiek op afwezigheid van Cristiano Ronaldo

Enkele prominente Portugese voetbaljournalisten zeggen dat er in het land verontwaardiging is over het wegblijven van Ronaldo. e bekende Portugese journalist, Antonio Ribeiro, gaf aan dat verwacht werd dat Ronaldo de begrafenis zou bijwonen. “Hij is de aanvoerder van Portugal. Iedereen verwachtte hem. Diogo Jota was onderdeel van het team. Misschien zijn er redenen die we niet kennen, maar als hij niet is gekomen, moet hij dat uitleggen. Hij heeft die verantwoordelijkheid, hij is de captain.”

Ook commentator Luiz Cristovao uitte zijn verontwaardiging. “Omdat dit onverklaarbaar is, zal geen enkel excuus voldoende zijn voor zijn afwezigheid.” Pedro Fatela is het met hem eens. “Hier zal nog dagen over gesproken worden. We zullen wel horen waarom hij niet naar Gondomar kon komen, maar hij is de aanvoerder, iedereen verwachtte hem.”