Als je aan het Portugese voetbalelftal denkt, dan denk je aan Cristiano Ronaldo. De superster is dé leider van het land. Extra pikant was het daarom dat CR7 niet bij de begrafenis van de onlangs overleden Diogo Jota aanwezig was. Dat brengt een storm aan kritiek op gang richting Ronaldo.

Ronaldo was afwezig bij de begrafenis van Diogo Jota en zijn broer Andrea Silva, die beiden tragisch omkwamen bij een verkeersongeluk in Spanje. Volgens Portugese media verbleef topvoetballer Ronaldo op dat moment op vakantie op Mallorca, wat tot grote woede bij de Portugese bevolking heeft geleid.

'Iedereen verwachtte hem'

De bekende Portugese journalist, Antonio Ribeiro, gaf aan dat verwacht werd dat Ronaldo de begrafenis zou bijwonen. “Hij is de aanvoerder van Portugal. Iedereen verwachtte hem. Diogo Jota was onderdeel van het team. Misschien zijn er redenen die we niet kennen, maar als hij niet is gekomen, moet hij dat uitleggen. Hij heeft die verantwoordelijkheid, hij is de captain.”

Ook commentator Luiz Cristovao uitte zijn verontwaardiging. “Omdat dit onverklaarbaar is, zal geen enkel excuus voldoende zijn voor zijn afwezigheid.” Pedro Fatela is het met hem eens. “Hier zal nog dagen over gesproken worden. We zullen wel horen waarom hij niet naar Gondomar kon komen, maar hij is de aanvoerder, iedereen verwachtte hem.”

Toch gaan er ook andere geluiden over Ronaldo rond. Zo zou de doelpuntenmaker pur sang de opleiding van Jota's kinderen willen betalen. Een mooi gebaar, maar zijn afwezigheid bij de begrafenis lijkt de Portugezen zwaar te vallen.

Virgil van Dijk

Daar waar Ronaldo dus de grote afwezige was op de begrafenis van Jota, waren er wel veel Nederlanders. Liverpool-spelers Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en COdy Gakpo betuigden hun steun aan hun Portugese ploeggenoot. Ook Arne Slot was daarbij. Hij zou eigenlijk als eregast aanwezig zijn bij SC Cambuur tegen Feyenoord, twee van zijn oude clubs, maar liet dit schieten om bij het afscheid van Jota te zijn.

Tranen

Het plotselinge overlijden van de pas 28-jarige Jota houdt de voetbalwereld in zijn greep. Tijdens het EK voor vrouwen en het WK voor clubs werd er een minuut stilte ter nagedachtenis aan Jota gehouden. Dat was emotioneel. Zo stonden er meerdere Portugezen op het veld bij Al Hilal tegen Chelsea, die het moeilijk hadden. Vooral Ruben Neves, door Jota zijn beste vriend genoemd in het voetbal, zat helemaal stuk.