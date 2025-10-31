Het waren spannende dagen voor D66-politicus Rob Jetten. De 38-jarige Brabander leek met zijn partij de grootste van Nederland te worden, maar belandde in een nek-aan-nek race met de PVV van Geert Wilders. In deze opwindende tijd kon Jetten terugvallen op zijn vriend, hockeyer Nicolás Keenan.

Woensdag leek D66 unaniem de grootste te worden, maar bij het tellen de stemmen kwam de PVV steeds dichterbij. Toen bleken een aantal plaatsen zoals Amsterdam, Venray en Epe nog niet te zijn geteld. Volgens de ANP Verkiezingsdienst zijn Jetten en D66 niet meer in te halen. Ze hebben namelijk een voorsprong van 15.000 stemmen.

De kans is volgens de Verkiezingsdienst aanwezig dat de partij van lijsttrekker Rob Jetten ook een restzetel krijgt en daarmee op zetels groter wordt dan de partij van Geert Wilders. "Een historisch resultaat voor D66. Daar ben ik heel trots op", zei Jetten in een eerste reactie op X.

Argentijnse hockeyer zijn steun en toeverlaat

Tussen alle hectiek vond Jetten rust bij de Argentijnse hockeyer Keenan, met wie hij sinds ruim drie jaar samen is. De twee liepen elkaar toevallig tegen het lijf in de Albert Heijn in Den Haag. Keenan kende Jetten van TikTok-video's. "Hij wist als buitenlander dankzij die TikTok-video's van mijn bestaan af. En zo zijn we via Instagram met elkaar in contact gekomen", aldus Jetten.

Intieme beelden

Op Instagram plaatste Jetten een aandoenlijke foto van hemzelf een Keenan. 'Lieve Nico, dank voor je onvoorwaardelijke steun', schreef hij erbij. En: 'No puedo hacerlo sin ti.' Dat betekent 'ik kan het niet zonder jou' in het Spaans. De foto werd meer dan 150.000 keer geliked, onder anderen door hockeyers Pien Sanders, Maria Verschoor en Anne Veenendaal.

Zo spannend als de WK-finale

De 28-jarige Keenan, spelend voor Klein Zwitserland in Den Haag, reageerde tegenover het AD op de verkiezingen. "Omdat ik wist dat ik niet hoefde te spelen, kon ik het feest goed meevieren", zei de geblesseerde speler. "Het was woensdag alsof ik de finale van het WK ging spelen. Ik was superzenuwachtig. Het wachten duurde eindeloos. Maar ik vond het ook leuk en interessant om te zien hoe de verkiezingen hier in zijn werk gaan."

De feeststemming was toen nog wat voorbarig, maar inmiddels lijkt D66 de winst niet meer te kunnen ontgaan. Dus zal het opnieuw feest zijn bij het verloofde stel, dat ongeveer een jaar geleden bekendmaakte te gaan trouwen.

NOS*NSF blij met overwinning D66

Sportkoepel NOC*NSF feliciteerde Jetten met de verkiezingswinst. Ze zeggen dat D66 "concrete plannen" heeft om de sportsector "vitaal te houden" en "op relevante wijze te verbinden met het sociale domein".

Volgens NOC*NSF is D66 bereid te investeren in de sportsector als het gaat om accommodaties, vermindering van de regeldruk voor vrijwilligers en verbetering van de financiële positie van topsporters. Dat biedt volgens de sportkoepel perspectief voor daadwerkelijke stappen, waarbij NOC*NSF graag als strategisch partner bijdraagt aan het realiseren van een toekomstbestendige sportsector. "We kunnen vooruit", aldus NOC*NSF.