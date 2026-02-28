Dafne Schippers heeft de liefde van haar leven nog niet ontmoet. Een kortstondig avontuur op online datingplatforms liep op niets uit voor de ex-topatlete. Ze werd zelfs massaal gerapporteerd door gebruikers op een bekende app.

Dat vertelt ze in gesprek met Mezza. "Iedereen is nieuwsgierig, dus ik heb ook datingsites als Tinder een keertje bekeken. Het was van korte duur", vertelt de vrijgezelle 33-jarige Schippers. "Ik werd vaak verwijderd omdat ik overal gerapporteerd werd. Mensen geloofden niet dat ik het zelf was en dan werd ik eraf gegooid. Ik kom liever iemand in het echt tegen."

Droompartner is er nog niet

Dé gedroomde partner is er echter nog niet gekomen. Volgens Schippers is er alle ruimte voor een relatie. "Ik moet alleen de juiste man treffen die net iets verder durft te kijken, want ik neem wel een rugzak mee. Daarbij zit ik ook niet meer in de categorie van 18-jarigen. Maar hij komt een keer", besluit ze. "Het hoeft er maar één te zijn, hè."

Bekende DJ als ex-vriend

Schippers is op dit moment dus vrijgezel. In het verleden had ze wel eens een relatie. In 2017 was ze kortstondig samen met de bekende DJ Nicky Romero. Die relatie liep spaak, mede door het feit dat ze onvoldoende tijd voor elkaar hadden. Op dat moment was Schippers nog een van de beste sprintsters ter wereld.

Dat jaar werd Schippers voor de tweede keer wereldkampioene over 200 meter. In 2016 won ze olympisch zilver op die afstand, de eerste olympische atletiekmedaille voor Nederland in 24 jaar. Zo'n 2,5 jaar geleden besloot Schippers, die in haar laatste sportjaren kampte met veel blessureleed, te stoppen met haar profloopbaan.

De voorbije weken is ze weer vaker in het nieuws en dat heeft een logische reden. Er verschijnt namelijk een boek over het leven van de 33-jarige. Via haar eigen sociale kanalen deelde ze al kort wat passages van het boek dat in maart verschijnt. Zo gaat ze ook uitgebreid in op een pijnlijke passage waar ze vanwege uiterlijke kenmerken werd gekoppeld aan mogelijk dopinggebruik.