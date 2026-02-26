Het liefdesleven van FC Barcelona-wonderkind Lamine Yamal heeft naar verluidt een nieuw hoofdstuk. Volgens de Spaanse talkshow 'En todos las salsas' zou de 18-jarige buitenspeler een koppel vormen met de 21-jarige Britse Lily Rowland.

Bij Yamal gaat het niet alleen over zijn prestaties op het veld, maar ook vaak over zijn liefdesleven. Begin november zou de Spanjaard het hebben uitgemaakt met de Argentijnse rapster Nicki Nicole, die zeven jaar ouder is. Eerder ging hij al uit elkaar met zijn jeugdliefde Alex Padilla en werd hij ook in verband gebracht met Fati Vazquez, een 31-jarige OnlyFans-model.

Geruchten

Nu duiken er opnieuw geruchten op. In En todas las salsas, een Spaanse videopodcast/talkshow die zich richt op influencer- en celebnieuws, viel dit keer de naam van de Britse Lily Rowland. "Ze volgen elkaar niet, maar ze hebben elkaars berichten geliket. Ik ben verrast dat dit meisje de afgelopen weken in Barcelona is geweest", vertelde journaliste Anna Gurgui tijdens de show.

Ze zei ook dat Rowland, die vaak foto’s deelt vanuit Camp Nou (het stadion van Barcelona, Red.), en Yamal zijn ex Nicki Nicole elkaar zouden kennen. Volgens haar hebben ze al 'een maand' geen contact of interactie meer gehad, wat volgens sommigen veel zegt.

Lily Rowland

Rowland is een 21-jarige influencer uit Londen. Ze deelt vooral content over mode, reizen en beauty en werkt sinds 2020 samen met grote merken zoals Dior, Yves Saint Laurent, Rabanne, Alo en Victoria’s Secret. Op sociale media telt ze zo'n vier miljoen volgers.

Yamal en Rowland hebben zelf nog niets officieels bevestigd. Ondertussen houden de volgers van allebei de pagina's goed in de gaten, op zoek naar aanwijzingen van een relatie.

